Druk op gemeente Oldambt neemt toe: partijen eisen opheldering over ‘vergunningenchaos’

WINSCHOTEN – De politieke druk op het college van B&W van de gemeente Oldambt loopt snel op. Na het besluit van Zweep Events om per direct te stoppen met acht evenementen in Winschoten, hebben nu meerdere politieke partijen schriftelijke vragen ingediend. Naast de Partij vóór het Noorden (PVHN) trekken ook de Verenigde Communisten Partij (VCP) en Gemeentebelangen Oldambt (GBO) aan de bel over de vergunningverlening en regeldruk rondom lokale evenementen. De gemeente stelde ondertussen dat ze nog in gesprek waren met de organisatie achter de evenementen.

De beslissing van organisatoren Rob en Meindert Zweep om de stekker te trekken uit onder meer de Duitse Dagen, de Koningsmarkt en Rolling Winschoten, zorgt voor grote verontwaardiging in de gemeenteraad. Verschillende fracties maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening en de impact op het voorzieningenniveau in de regio.

Namens de VCP vraagt raadslid Eppo Boven zich af waarom er na vijftien jaar “ineens strengere of afwijkende eisen worden gesteld aan een ervaren organisator.” Er is “onvrede en vooral ongeloof ontstaan” over de houding van de gemeente. De VCP herinnert het college aan eerdere uitspraken waarin werd beloofd dat de gemeente er is voor inwoners en ondernemers met toegankelijke en behulpzame dienstverlening.

Boven wil concreet van het college weten of er de afgelopen vijftien jaar sprake is geweest van incidenten of onveilige situaties bij de evenementen van Zweep Events die deze nieuwe opstelling rechtvaardigen. Zo niet, dan vraagt de VCP zich af of de gemeente in voorgaande edities nalatig is geweest wat betreft regelgeving en handhaving.

Ook Albert Kuiper van Gemeentebelangen Oldambt levert stevige kritiek. Hij wijst erop dat de gemeente in mei 2026 beloofde binnen drie maanden met een tussentijdse statusupdate te komen over het verminderen van de regeldruk bij dorpsfeesten en evenementen. “Deze toezegging is tot op heden niet nagekomen”, aldus de partij.

GBO wil opheldering over het uitblijven van deze update en vraagt hoe het college het besluit van Zweep Events rijmt met eerdere beloften om signalen van organisatoren proactief op te pakken. Daarnaast vraagt de fractie of het geschetste beeld over de opstelling van het ambtelijk apparaat volgens de gemeente wel juist is. De gemeente stelde in een verklaring naar de pers dat ze nog in gesprek waren met Zweep Events over de Duitse dagen in Oktober.

Eerder stelde de Partij voor het Noorden al tegenover Groningen1 dat de leefbaarheid in de regio een deuk op te oploopt door het gedoe met vergunningen. “We hebben echt zorgen over het verdwijnen van evenementen. Verschillende vrijwilligers hebben ons laten weten dat het zo gewoon niet leuk meer is om dingen te organiseren. Een gemeente hoort dienstverlenend te zijn en ondernemers niet van alles in de weg te leggen”, aldus fractievoorzitter Janet de Wal.

De partijen eisen snelle actie en duidelijkheid over hoe Oldambt in de toekomst wil voorkomen dat nog meer organisatoren en vrijwilligers afhaken door bureaucratische obstakels.