Einde Duitse Dagen Winschoten: ‘Als het touw gebroken is, is het gebroken’

WINSCHOTEN – Na vijftien jaar knokken is de maat vol voor Rob Zweep van Zweep Events. Het besluit om per direct te stoppen met de organisatie van acht beeldbepalende evenementen in Winschoten is het rechtstreekse gevolg van een slepend conflict met de gemeente Oldambt over de vergunningverlening. “Ze moeten van heel goeden huize komen om dit nog goed te maken,” zegt een gefrustreerde Zweep in gesprek met Groningen1. “Als het touw eenmaal gebroken is, is het gebroken.” Ondertussen beraadt de gemeente zich nog op een reactie.

Volgens de organisator is de vergunningverlening bij de gemeente het afgelopen jaar een bureaucratische chaos geworden. “Binnen een jaar tijd hebben we contact gehad met vier verschillende vergunningverleners,” vertelt Zweep tegenover Groningen1. “De persoon die er nu zit heeft naar mijn idee geen verstand van zaken. De gemeente leest zich niet in en er wordt simpelweg niet naar ons geluisterd. We hebben echt het gevoel dat we worden tegengewerkt.”

Het onbegrip bij de organisator zit diep. Zo kregen ze recent te maken met eisen waarbij standhouders hun voertuigen een kilometer verderop moesten parkeren, wat het opbouwen en organiseren van markten uiterst lastig maakt. “Er worden regels aangescherpt en er komen telkens dingen bij die gewoon niet kloppen. In het begin van het jaar waren we zelf een week te laat met een aanvraag, maar voor de Duitse Dagen hadden we alles al in april ingediend. Toch loopt het iedere keer vast.”

Naast de organisatorische frustraties begon het conflict ook financieel te wringen. “We moesten er op het laatst zelf geld bijleggen,” legt Zweep uit. “Dat terwijl de gemeente zelf ook wel erkent dat het niet goed gaat. We hebben er vijftien jaar voor geknokt; een beetje steun en meedenken van de gemeente hadden we wel verwacht.”

Een herstel van de relatie lijkt op dit moment uitgesloten. Zweep geeft aan dat het punt is bereikt waarop er niet meer te praten valt en heeft de handdoek definitief in de ring gegooid. Toch hoopt hij dat zijn uitspraken bij Groningen1 als een waarschuwing dienen voor de lokale overheid.

“Ik hoop dat ze op het gemeentehuis een keer wakker worden, want op deze manier gaat het voor andere aanvragers in Oldambt ook heel moeilijk worden. En nu is er voor Winschoten helemaal niks meer.”

De Gemeente Oldambt laat desgevraagd aan Groningen1 weten later op de dag met een reactie te komen.