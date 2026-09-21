Gemeente Pekela grijpt in bij voorgenomen verkoop twee kerken

PEKELA – Het college van de gemeente Pekela heeft ingegrepen bij de voorgenomen verkoop van de Sint-Willibrorduskerk in Oude Pekela en de Sint Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela. Om het monumentale erfgoed te beschermen en het daarnaast een goede invulling te geven, heeft het college besloten voorkeursrecht in te zetten.
Voorkeursrecht houdt in dat een eigenaar van een gebouw – in dit geval een kerk – het eerst aan de gemeente moet aanbieden wanneer hij of zij het wil verkopen. Pas als de gemeente en de eigenaar niet tot overeenstemming komen, kunnen de kerken aan een andere partij worden aangeboden.
De verkoop van de Sint-Willibrorduskerk was al langer bekend. Het rijksmonument kwam na werkzaamheden in verband met aardbevingsschade beschikbaar voor verkoop. Een nieuwe bestemming vinden voor de Sint-Willibrorduskerk is een lastige opgave. Burgemeester en wethouders willen daarom een gespecialiseerd bureau inschakelen om een plan te maken voor de invulling van deze kerk.
Bij de Sint Bonifatiuskerk speelt meer dan alleen het behoud van waardevol erfgoed en de invulling ervan. De kerk grenst aan gronden waar de gemeente woningbouw wil realiseren. In combinatie met het woningbouwplan kan ook de aangrenzende voormalige Houtzagerij Nooit-Gedacht in Nieuwe Pekela in ere worden hersteld.
‘Na slechte ervaringen, zoals met de houtzagerij, willen we ons erfgoed beter beschermen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat plannen binnen de gebiedsontwikkeling in de knel komen’, aldus wethouder Eddie Jonker.
De gemeenteraad moet het voorkeursrecht nog officieel vaststellen.
Bron: Gemeente Pekela
Sint-Willibrorduskerk Oude Pekela