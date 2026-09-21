GroenLinks en PvdA Groningen pleiten voor totaalverbod op gebruik van PFAS

GRONINGEN – De fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Groningen pleiten voor een totaalverbod op het gebruik van PFAS. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat gevaarlijke hoeveelheden PFAS aanwezig zijn in het water en in de bodem. GroenLinks en de PvdA willen voorkomen dat dit probleem schadelijk wordt voor de volksgezondheid en dringt daarom via schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten aan op een totaalverbod.
De groen-rode partijen sluiten zich daarmee aan bij het Waterbedrijf Groningen. Het drinkwaterbedrijf pleitte dit weekend eveneens voor een totaalverbod op het gebruik van producten die de omgeving met PFAS vervuilen, waaronder pesticiden die in de landbouw gebruikt worden. PFAS is een gevaarlijke stof, die zich erg makkelijk verspreidt in het water en in de grond. Uit onderzoek van ILT is gebleken dat de hoeveelheden PFAS in bronnen voor drinkwater en in de bodem de landelijke normen voor de gezondheid overschrijden. Wanneer mensen voor langere tijd te veel PFAS binnenkrijgen vormt dit een groot risico voor hun gezondheid.
Nu blijkt dat er te veel PFAS in water en bodem aanwezig is, lopen mensen het risico om via drinkwater en voedsel ongezonde hoeveelheden binnen te krijgen. Op dit moment is er nog voldoende drinkwater beschikbaar, maar zeker richting de toekomst wordt het steeds moeilijker om te garanderen dat er genoeg en gezond water beschikbaar blijft. Voorkomen is beter dan genezen, vinden GroenLinks en PvdA. Het zuiveren van PFAS kost veel geld, energie en chemicaliën, terwijl het ook nog steeds als afvalstroom aanwezig blijft.
Daarom pleiten de partijen, net als het Waterbedrijf, voor een totaalverbod op het gebruik van PFAS. “Wat niet in ons water en onze bodem komt, hoeft er ook niet weer uit,” aldus Sandra Da Silva Pinto (PvdA). “Wij kiezen voor de gezondheid van onze inwoners, nu en in de toekomst!” GroenLinks en PvdA vragen daarom actie van het college van GS, zegt Bas de Boer (GroenLinks): “Wij willen dat de Provincie zich ook uitspreekt voor een totaalverbod op PFAS. Dit probleem verdient nu een aanpak, dit mogen we niet doorschuiven naar toekomstige generaties!”
Bron: Statenfractie GroenLinks Groningen