Heeft u zich al aangemeld voor de Duurzame Huizen Route?

OLDAMBT – Huizenbezitters in de gemeente Oldambt die energiemaatregelen hebben genomen kunnen zich aanmelden voor de Duurzame Huizen Route. Tijdens de Duurzame Huizen Route op 31 oktober en 7 november kunnen bezoekers zien welke maatregelen ze kunnen nemen in hun huis om energie te besparen, zoals vloerverwarming of spouwmuurisolatie. Inwoners die al maatregelen hebben genomen kunnen zich aanmelden om hun huis open te stellen.
Al meer dan 2.500 mensen delen via het landelijke platform van de Nationale Duurzame Huizen Route welke energiebesparende maatregelen zij in hun huis hebben genomen. Daarbij gaat het van radiatorfolie tot een compleet ventilatiesysteem. Voor mensen die op zoek zijn naar informatie biedt het platform een middel om eerlijke verhalen uit de eerste hand te horen.
Een voorbeeld voor de buurt
Wie zijn huis aanmeldt, krijgt een eigen woningprofiel op de website en kan daar zijn of haar ervaringen delen. Inwoners die ook aan de slag willen gaan, kunnen deze profielen bekijken, ervaringsverhalen lezen en online vragen stellen aan de bewoners. Aanmelden is gratis en kan via www.duurzamehuizenroute.nl .
Een kijkje achter de voordeur
Huiseigenaren die dat willen, kunnen op afspraak bezoekers ontvangen. Daarnaast openen op zaterdag 31 oktober en 7 november zo’n 500 huiseigenaren hun deuren tijdens de landelijke open dagen. Bezoekers kunnen zo met eigen ogen zien wat er mogelijk is en direct hun vragen stellen aan de bewoners.
Over de Duurzame Huizen Route
De Nationale Duurzame Huizen Route wordt ondersteund door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de provincie Gelderland en meer dan 100 gemeenten, waaronder de gemeente Oldambt.
Bron: Gemeente Oldambt