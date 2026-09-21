Het Abel Ensemble verzorgde een concert in Oudeschans

OUDESCHANS – Gisteren ging met een optreden door het Abel Ensemble in het kerkje te Oudeschans het 51-ste seizoen van de concertreeksen van start.
De vier musici van het NNO waren:
* Keiko Sakuma op piano,
* Sergiy Bolotny op viool,
* Joost van Reeden op klarinet en
* Nadine Bults op hobo en hobo d’amore.
Voor de pauze speelden ze composities van Debussy (met klarinet en piano); Poulenc (met hobo en piano) en werken van de Armeense componist Alexander Arutiunian (met klarinet, viool en piano).
De drie stukken maakten door de wisselende muziekinstrumenten, in combinatie met het verhaal bij de muziek, indruk.
Na de pauze waren er muziekstukken van de Tjechische componist Leos Janacek (met oboe d’amore en klarinet) en van de Italiaanse componist Ottorino Respighi (met viool en piano).
Op de muziek van Carl Friedrich Abel ging het hele Ensemble voor het eerst met z’n vieren aan de slag. Ze gingen op de drie stukken helemaal los.
Het ruim honderdkoppige publiek gaf met een daverend applaus uiting aan haar enthousiasme.
Het volgend concert is op 11 oktober. Dan komt het Amsterdams Windquintet naar Oudeschans.
Info en beelden: Ruud Hemmen/Marian Kiewiet