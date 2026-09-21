Jubileum Tocht om de Noord in 2026 met golden raand: Adem de Graanrepubliek

OLDAMBT – Wat in 2005 begon als een eendaagse wandeltocht van Lauwerszee (Zoutkamp) tot Dollard tou (Delfzijl), groeide in twintig jaar uit tot een jaarlijks tweedaags wandelfestival met duizenden enthousiaste wandelaars uit heel Nederland. Een wandelfestival waarin sport, cultuur en geschiedenis elkaar versterken en zo de aantrekkingskracht van de provincie vergroten. Al snel ontstond het idee om Groningse iconen zoals kerken, borgen, molens en wierden erbij te betrekken. Maar ook landschappen, (boeren)bedrijvigheid, dorpen, taal, cultuur en vele verhalen dragen bij aan die unieke beleving. Hoe mooi zou het zijn om dit alles als ontdekker op wandelschoenen te ervaren. Dit jaar alweer de 20ste editie. Op zaterdag 26 en zondag 27 september 2026 met als locatie voor start en finish het iconische gebouw De Toekomst in Scheemda.
Van Lauwerszee tot Dollard tou
Van Drenthe tot aan ’t Wad
Tocht om de Noord | Adem de Graanrepubliek
Wandelfestival Tocht om de Noord 2026 ademt het krachtige, eigenzinnige verhaal van de Graanrepubliek. Wandelaars trekken dwars door het landschap waar ooit boeren, arbeiders en idealisten de toon zetten. Zij ontdekken hoe deze streek gevormd is door strijd, vooruitgang en een ongekende pioniersgeest. Onderweg ontvouwt zich een mix van cultuur, geschiedenis en Groningse trots: van uitgestrekte akkers tot markante dorpen waar het verleden nog voelbaar is. Adem de Graanrepubliek maakt de tocht niet alleen een sportieve uitdaging, maar een levendige reis door een regio die nog altijd bruist van karakter en verhalen.
Met ‘ruiken’ als centraal zintuig ontdekken wandelaars het Oldambt zoals nooit eerder ervaren: de geur van graan, van historie, van een streek die leeft en ademt in alles om de wandelaar heen. De Tocht om de Noord van dit jaar belooft een onvergetelijke ontdekkingsreis te worden, dwars door geur, graan en verhalen die blijven hangen. Kortom; een jubileumeditie met een ‘golden raand’.
Wandelfestival met unieke ingrediënten
De route loopt dwars door locaties en gebouwen, zoals kerken, dorpshuizen en boerenbedrijven. Enkele bijzondere locaties en activiteiten dit jaar zijn onder andere De Toekomst in Scheemda, de Groninger Genever Stokerij in Oostwold en Boutique Hotel Westerlee.
Bron en foto’s: Tocht om de Noord