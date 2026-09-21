DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde – Bestuurder onder invloed belandt in greppel
Vannacht reed een 76-jarige vrouw in een Mini rond 01:23 uur op de Sanddiek in Bunde. Ze wilde naar de Schulstraße afslaan. Hierbij kwam haar voertuig in een greppel tot stilstand. Vanwege de gevaarlijke positie van het voertuig moest de bestuurster door de brandweer worden bevrijd. Ze raakte niet gewond.
Tijdens het onderzoek stelden agenten vast dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Een ademtest wees een bloedalcoholgehalte van 1,33 promille uit. Er werd een bloedmonster afgenomen en haar rijbewijs werd ingenomen. Het voertuig moest worden weggesleept.
Papenburg
Zondag is tussen 3.00 en 9.30 uur bij een clubgebouw aan de Lüchtenburg rechts ingebroken. Het gebouw werd doorzocht. Daarna gingen de daders er met een kluis met inhoud vandoor. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen via 04961/9260.
Haren
Zondagochtend is om 11.00 uur een 58 jarige man met zijn elektrische fiets hard ten val gekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de brug over de Eems op het fietspad langs Emmelner Straße in de richting van de Emsstraße. De man is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Uit een bloedproef bleek dat hij onder invloed van alcohol verkeerde.
Gisteren veroorzaakte de 33-jarige bestuurder van een bestelwagen om 14.30 uur een ongeval op de Wierescher Straße in Haren. De 33-jarige reed in een witte Opel Vivaro in de richting van de Forststraße, toen hij op een recht stuk weg eerst de vangrail schampte. Vervolgens reed hij over een vluchtheuvel en een verkeersbord, om uiteindelijk op het verhoogde middengedeelte van een rotonde tot stilstand te komen. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de 33-jarige onder invloed van alcohol verkeerde. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.