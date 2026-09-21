Liefde en overleven in Libanees dramafilm ‘A Sad and Beautiful World’

VEENDAM – Op maandagavond 28 september vertoont Filmhuis vanBeresteyn A Sad and Beautiful World. Een meeslepende liefdesgeschiedenis waarin humor, veerkracht en liefde houvast bieden tegen de achtergrond van een onrustig Libanon.
Nino en Yasmina delen al drie decennia een diepe liefde, maar hun relatie staat steeds opnieuw onder druk. Terwijl Libanon heen en weer beweegt tussen hoop en verwoesting, houdt Nino vast aan het verleden en verlangt Yasmina juist naar een nieuwe toekomst. Oorlog, afstand en persoonlijke keuzes stellen hun relatie en toekomstplannen steeds verder op de proef. Uiteindelijk staan ze voor een ingrijpende keuze: blijven of alles achterlaten.
A Sad and Beautiful World van regisseur Cyril Aris combineert drama, romantiek en humor in een verhaal over liefde in een land waar zekerheid nooit vanzelfsprekend is. De Volkskrant beoordeelde de film met vier sterren.
Datum: maandag 28 september 2026
Aanvang: 19.30 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn