Oldambt start met gemeentelijke kinderraad

OLDAMBT – Oldambt krijgt een eigen kinderraad. Met de pilot, die dit najaar start, krijgen kinderen uit groep 7 van verschillende basisscholen de kans om kennis te maken met de lokale democratie en actief mee te denken over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Op 30 september 2026 kiest de kinderraad zelf wie de nieuwe kinderburgemeester van Oldambt wordt. De nieuwe kinderburgemeester en de leden van de kinderraad worden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 oktober 2026 feestelijk geïnstalleerd.
Na het eerste jaar met een kinderburgemeester zet de gemeente hiermee een volgende stap in het betrekken van kinderen bij de lokale democratie. In de kinderraad leren zij ideeën te bedenken en gezamenlijk uit te werken, naar elkaar te luisteren en met elkaar in debat te gaan. Dat gebeurt op een leuke en laagdrempelige manier.
Samen met basisscholen
De gemeente werkt voor de kinderraad samen met basisscholen in Oldambt, om op die manier zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Scholen die meedoen hebben van de gemeente een toolkit gekregen. Die toolkit kunnen ze gebruiken om in de klas aandacht te besteden aan de (lokale) democratie en verkiezingen te organiseren. De gekozen leerlingen nemen plaats in de gemeentelijke kinderraad. Ook kunnen zij zich kandidaat stellen voor het kinderburgemeesterschap.
Jong geleerd is oud gedaan
Door kinderen al op jonge leeftijd te laten meedenken en meedoen, leren zij dat hun stem ertoe doet en ervaren ze hoe de lokale democratie in de praktijk werkt. Ze luisteren naar elkaar, wegen verschillende belangen af en maken samen plannen. “Zo planten we vroeg een zaadje voor maatschappelijke betrokkenheid, met het idee: jong geleerd is oud gedaan”, aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
“Tegelijkertijd kijken kinderen vaak met een verrassende en verfrissende blik naar de wereld om hen heen. Juist daarom zijn hun ideeën zo waardevol. Ik kijk ernaar uit om met onze nieuwe kinderburgemeester en kinderraad aan de slag te gaan”.
Aan de slag met een eigen thema
Gedurende hun ‘ambtsperiode’, die loopt van oktober tot oktober, zullen de kinderburgemeester en kinderraad zich gaan inzetten voor een zelfgekozen thema. Dit gaan ze doen door met elkaar te vergaderen, op werkbezoek te gaan en in samenwerking met de gemeente een eigen project op te leveren.
Bron: Gemeente Oldambt