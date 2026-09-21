PVHN: Vrijwilliger dupe door houding gemeente Oldambt

OLDAMBT – De Partij vóór het Noorden (PVHN) maakt zich ernstige zorgen over de vergunningverlening bij evenementen in de gemeente Oldambt. Na het besluit van Zweep Events om te stoppen met acht evenementen, benadrukt PVHN-fractievoorzitter Janet de Wal in gesprek met Groningen1 dat dit geen incident is. “We horen het al langer uit de omliggende dorpen: vrijwilligers raken ontmoedigd, en dat zou doodzonde zijn.”
Volgens De Wal bereiken de fractie al langere tijd signalen uit de hele gemeente dat de vergunningprocedure schuurt. “We hadden al vaker gehoord dat het erg lastig was om een vergunning rond te krijgen. Soms kwam Handhaving vlak van tevoren in een dorp nog even langs om te zeggen dat er nog van alles geregeld moest worden. Zo’n werkwijze zorgt voor veel onzekerheid bij vrijwilligers.”
De Wal stelt voorop dat regels en veiligheid onomstreden zijn, maar dat de communicatie en snelheid vanuit de gemeente flink moeten verbeteren. “We willen absoluut niet dat de regels aan de kant gaan of dat er wordt getornd aan de veiligheid,” verduidelijkt De Wal. “Maar we willen wel heel graag weten wat er precies gebeurt bij het aanvragen. Als er op tijd een vergunning wordt aangevraagd, moet je daar als gemeente zelf ook snel op doorpakken en niet pas twee of drie weken van tevoren komen met aanvullingen.”
Met de situatie rond Winschoten dreigt de leefbaarheid in de regio volgens de partij een deuk op te lopen. “We hebben echt zorgen over het verdwijnen van evenementen. Verschillende vrijwilligers hebben ons laten weten dat het zo gewoon niet leuk meer is om dingen te organiseren. Een gemeente hoort dienstverlenend te zijn en ondernemers niet van alles in de weg te leggen.”
PVHN heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W om te achterhalen of zij de problemen herkennen. De Wal roept organisatoren op om aan de bel te trekken: “We wachten af wat het college gaat antwoorden. Mocht je als vrijwilliger vastlopen bij de gemeente laat het ons vooral weten!”