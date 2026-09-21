PVHN: Vrijwilliger dupe door houding gemeente Oldambt

Zonnige start van de week, later geleidelijk meer bewolking

Maandag De maandag begint met zonnige perioden en sluierbewolking. Vanmiddag zijn er prima perioden met zon over de streek. Met een middagtemperatuur van rond de 17°C in onze regio is het een prima septemberdag. De wind waait overwegend matig uit het noordwesten met 3 Bft.

Vanavond en Vannacht Vanavond komen er in het noorden en oosten wolkenvelden voor, maar het blijft overal droog. In de nacht naar dinsdag blijft het eveneens droog. Doordat er landinwaarts weinig wind staat, koelt het onder de opklaringen flink af naar een frisse minimumtemperatuur van rond de 9°C.

Dinsdag Morgen, dinsdag 22 september, verloopt wisselvalliger. De ochtend start zwaar bewolkt en lokaal kan er af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Ook in de middag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er soms wat motregen. Pas aan het einde van de dag is er in het zuidwesten van het land weer ruimte voor de zon, maar in onze oostelijke helft blijft de kans op een spatje motregen ook in de avond aanwezig. Met een maximale temperatuur van rond de 16°C is het merkbaar koeler. Er staat landinwaarts nauwelijks wind, zwak tot 1 tot 2 Bft.

Tip van de redactie: Geniet vanochtend en vanmiddag nog volop van het droge weer en de zonnige momenten!