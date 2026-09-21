Radiozendamateurs treffen elkaar bij stoomgemaal in Winschoten

WINSCHOTEN – Bij het stoomgemaal aan het Oostereinde in Winschoten vindt op zaterdag 17 oktober een amateurtreffen plaats voor radiozendamateurs en liefhebbers van radiotechniek. Het treffen begint om 10.00 uur en de toegang is gratis.
Het evenement wordt georganiseerd door radioamateurs uit Groningen en Ost-Friesland. Het gaat nadrukkelijk om een treffen en niet om een beurs. Centraal staat het ontmoeten van hobbyisten die dezelfde interesse delen, het uitwisselen van ervaringen en ideeën en het bekijken en ruilen van materialen.
De bijeenkomst vormt daarmee vooral een ontmoetingsplek voor luister- en zendamateurs, maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor radiotechniek. Het initiatief brengt hobbyisten uit Nederland en Duitsland bij elkaar en zorgt voor contacten over de grens.
Het plan was oorspronkelijk om het treffen jaarlijks afwisselend in Nederland en Duitsland te organiseren. Na de succesvolle bijeenkomst in 2025 werd echter besloten om naast een bijeenkomst in het voorjaar in Papenburg ook in oktober opnieuw een treffen in Winschoten te houden.
Ook het thema noodcommunicatie krijgt aandacht. Vertegenwoordigers en vrijwilligers die zich bezighouden met communicatie tijdens noodsituaties worden verwacht. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenwerking tussen organisaties in Nederland en Duitsland. De Duitse Notfunk Deutschland e.V. en Nederlandse organisaties zoals DARES en het Rode Kruis tonen belangstelling voor de bijeenkomst.
Noodcommunicatie krijgt in Duitsland traditioneel veel aandacht. Wanneer reguliere communicatiemiddelen uitvallen, kunnen radioamateurs een belangrijke rol spelen bij het onderhouden van verbindingen. Het treffen biedt dan ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen tussen vrijwilligers aan beide zijden van de grens.
In het gebouw achter het stoomgemaal is mogelijk ruimte voor enkele tafels. Daarnaast kan er materiaal worden uitgewisseld, onder meer via een kofferbakruil. Belangstellenden die hiervoor een tafel willen gebruiken, kunnen contact opnemen via RAGV2G@gmail.com.
Het amateurtreffen vindt plaats op zaterdag 17 oktober bij het stoomgemaal aan het Oostereinde 4 in Winschoten. Iedereen die belangstelling heeft voor radio, radiotechniek of noodcommunicatie is welkom.
Bron: Sjohnie Kloet