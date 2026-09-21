Seniorenconferentie over wonen in Zuidbroek

ZUIDBROEK – Hoe willen we wonen als we ouder worden? Over die vraag organiseert provinciale belangenbehartiger zaVie op dinsdagmiddag 29 september 2026 de seniorenconferentie’ Zo willen wij wonen!’ in Dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Senioren Groningen en ANBO-PCOB. Deelname is gratis.
Tijdens de conferentie krijgen deelnemers informatie, inspiratie en praktische handvatten voor hun toekomstige woonwensen. Er zijn presentaties van deskundigen en vier informatiepleinen over onder meer woonvormen en -mogelijkheden, mobiliteit, financiën en slimme oplossingen die het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen makkelijker maken. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en wensen kenbaar te maken aan gemeenten en provincie.
De conferentie vindt plaats op dinsdag 29 september in Dorpscentrum De Broeckhof aan de W.A. Scholtenweg 18 in Zuidbroek. De inloop start om 13.00 uur, het programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan tot 27 september via seniorenconferentie@zavie.nl. Meer informatie staat op www.zavie.nl.
Bron: Zorgbelang Groningen