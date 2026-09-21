Wereld Alzheimer Dag in het teken van samen meedoen in Ter Apel

TER APEL – In Borg Westerwolde en Kloosterheerd in Ter Apel stond vandaag Wereld Alzheimer Dag centraal. De dag was bedoeld om aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Het thema van dit jaar was ‘Ik blijf meedoen’.
In samenwerking met Welzijn Westerwolde was een gevarieerd programma samengesteld met activiteiten voor bewoners, bezoekers en belangstellenden. De activiteiten waren gratis en iedereen was welkom.
De officiële opening zou worden verricht door wethouder Wietze Potze, maar hij was verhinderd. Teammanager Chantal Koudenburg nam daarom de opening voor haar rekening. De dag begon in Kloosterheerd met koffie en iets lekkers.
Gedurende de dag konden bezoekers deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo was er stoelyoga in Kloosterheerd en werd bij Borg Westerwolde een activiteit Sport & Bewegen georganiseerd. Ook stond er een wandeltocht door het park op het programma, begeleid door Welzijn Westerwolde.
Rond het middaguur werd bij Borg Westerwolde gezamenlijk patat gegeten. De dag werd daar afgesloten met een optreden van zangeres Janneke de Roo.
Met de activiteiten werd op een laagdrempelige manier invulling gegeven aan het thema ‘Ik blijf meedoen’. Samen actief zijn, elkaar ontmoeten en genieten van muziek en gezelligheid stonden daarbij centraal.
De Wereld Alzheimer Dag in Ter Apel werd mede mogelijk gemaakt door Plus, Jumbo en Ter Apel Bruist.
Foto’s: Gerda Boeijing