Wie wordt er zondag 27 september a.s. Nederlandskampioen Ovalracing in Ter Apel?

TER APEL – In het laatste weekend van september staan de finales van het Ovalracing seizoen 2026 op het programma. Dit zijn de laatst serie wedstrijden uit een serie van zeven wedstrijddagen die dit jaar zijn verreden in het autosportstadion `De Polderputten` in Ter Apel. Deze dag zal bekend worden wie zich Nederlands Kampioen Ovalracing 2026 mag gaan noemen.

In nog geen enkele klasse heeft de leider in de tussenstanden al een dusdanige voorsprong dat het behalen van de Nederlandse titel al zeker is. Het wordt voor de betreffende coureurs en de vele racefans dus een spannende wedstrijddag. Naast de strijd in de zeven reguliere wedstrijden staan er ook nog twee spectaculaire gastenklasses op het programma. De indrukwekkende Saloon Stockcars en Saloonstox zullen ongetwijfeld hun stalen bumpers weer veelvuldig gaan gebruiken om hun tegenstanders te verslaan en de overwinning binnen te slepen.

Juniorenklasse

Bij de Juniorenklasse, waarin de deelnemers vanaf hun elfde kunnen starten, heeft Wesley Veenstra uit Klazienaveen de leiding stevig in handen. Alleen het pechduiveltje lijkt nog roet in het eten te kunnen gooien. Kayano Telkamp uit Oude Pekela en Niek Feenstra uit Schoonoord zullen de strijd om de resterende podiumplaatsen aan gaan.



Rookie Rods

In de top vijf bij de Rookie Rods zijn de onderlinge verschillen een stuk kleiner. De in Musselkanaal woonachtige Brian Doddema gaat aan de leiding (307 punten) voor Danny Bos uit Ter Aep (298 punten) en equipe Van Wieren/Boes uit Klazienaveen bezit de derde positie met (273 punten). Daarachter zijn het Raymond Kuiper uit Ter Apel en Patrick Hoesen uit Emmercompascuum. Zij staan op een wat grotere achterstand, maar in het grote deelnemersveld kan het bij een foutje snel gaan in de puntenstand voor het kampioenschap.

BMW Cup

Het lijkt erop dat Rowen Snijder uit Barger Compascuum erin gaat slagen zijn Nederlandse titel in de BMW Cup succesvol te gaan prolongeren. Hij verdedigt momenteel een voorsprong van 45 punten op equipe Vrieze/Van Veen uit Oude Pekela. Zij zullen op hun beurt alle zeilen bij moeten zetten om Robert Snijder uit Nieuw Amsterdam achter zich te houden. Het onderlinge verschil is op dit moment 12 punten in het gevecht om de tweede positie.

Standaard 2000

In de Standaard 2000 staat er naast het kampioenschap ook nog eens de strijd om de Gouden Helm Trofee op het programma. In deze klasse met kleine onderlinge verschillen heeft Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge de beste papieren in handen. Equipe Brakels uit Beilen, Michel van der Zwaag uit Ter Apel en Daniel Birke uit het Duitse Lingen zijn de overige kandidaten voor het podium.



SuperRods

Vorig seizoen wist Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede het INT. Nederlands kampioenschap in de SuperRods naar zich toe te trekken. Dit seizoen heeft hij stevige concurrentie van Kevin Zwiep uit Schoonoord, die momenteel aan de leiding gaat, maar slechts 9 punten voorsprong heeft op Reimon Bos uit Noord Sleen. Horstkamp zien we dan terug op de derde positie, met slechts twee punten achterstand op Bos. Op de vierde positie is dan Nick van Hoogen uit Tweede Exloermond terug te vinden. Dat het in deze klasse met razendsnelle bolides ontzettend spannend gaat worden is een ding dat zeker is.

2.0 Hotrods

Tijdens het Speedweekend, de afgelopen maand, stonden de 2.0 Hotrods volop in de schijnwerpers. Ook nu belooft het een zeer interessante strijd te worden. Marius Bert uit het Duitse Bottrop en Sander van der Heijden uit het Brabantse Oss gaan samen aan de leiding. Zij zullen in het sterke deelnemersveld onderling gaan uitmaken wie er met de Nederlandse titel ovalracing naar huis gaat.



National Hotrods

Kan Johan Sanders uit Ter Apel zijn succesvolle seizoen bekronen met de INT. NK Ovalracing titel bij de National Hotrods in Ter Apel? Hij gaat in ieder geval aan de leiding in de tussenstand in het NK. Mark Teuben uit Ter Apel heeft echter slechts 15 punten achterstand. Daarachter is het de winnaar van de EuroMaster titel in het afgelopen speedweekend, Reimon Bos uit Noord Sleen, hij heeft op zijn beurt slechts 8 punten achterstand op Teuben. Dit terwijl er maar liefst 60 punten op een racedag te vergeven zijn. Op de vierde positie is routinier John van den Bosch uit Rosmalen terug te vinden. Ook hij maakt nog steeds kans op een plek op het erepodium.

Saloonstox en Saloon Stockcars

Bij de Saloonstox en Saloon Stockcars is het altijd spektakel. In deze beide klasses, waarin de auto´s zijn voorzien van stevige stalen bumpers, die gebruikt mogen worden om de tegenstanders in te halen, is het altijd volop actie. Een lust voor het oog en oor voor menig racefan.

De ovalraces zullen zondag 27 september om 11.30 uur van start gaan, alle klasses zullen drie keer aan de start verschijnen. Met naast de ontknopingen in het INT. Nederlandskampioenschap Ovalracing 2026 zal de Standaard 2000 gaan strijden om hun Gouden Helm Titel.

Meer info op www.ovalracing-terapel.nl

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

zondag 27 september 2026 – aanvang 11.30 uur

Bron: Robert Dreier