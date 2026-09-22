Appelfeest en boekenmarkt in Westerlee

WESTERLEE – Zaterdag 3 oktober barst het weer van activiteiten in en rondom dorpshuis De Tille in Westerlee.
Op het terrein van dorpshuis staat vanaf 10 uur dan de Sappers klaar voor het persen van appels en peren. Binnenin De Tille kun je weer terecht voor, misschien wel de grootste en mooiste, boekenmarkt van het Oldambt! Ook is de Crea groep aanwezig met een verloting van allerlei producten en kunnen de kids geschminkt worden.
Als klap op de vuurpijp wordt er ook dit jaar weer ‘Heel Westerlee bakt’ georganiseerd, waarbij iedereen een zelfgebakken appeltaart, poffert, muffins of cup cakes met appelvulling tot 13 uur kan aanbieden voor de wedstrijd. De gebakken lekkernijen worden gejureerd door een deskundig jury die dit jaar is aangevuld met een jongeren jury.
Voor het persen van fruit is opgave bij Gea Smit noodzakelijk smit151@ziggo.nl of 06 – 504 42 904. Wil je boeken aanbieden voor de boekenmarkt dan kun je het beste bellen met Ineke Nienhuis 06 – 136 99 821 of Tiny Fekkes 0597 – 413 653.
Kom dus tussen 10 en 16 uur langs bij dorpshuis De Tille in Westerlee en geniet van alle activiteiten. Scoor een boek of een product van de Crea groep. De bar is open en er is appeltaart. Ook worden er poffertjes verkocht en is de keuken open. Dus volop te doen voor een gezellig dagje uit. Met lege handen weggaan is geen optie!
Bron en foto’s: Rense Louwes