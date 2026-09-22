Brand in rijtjeswoning aan H.J. Topstraat in Veendam snel geblust

VEENDAM – Maandagavond is brand ontstaan in een rijtjeswoning aan de H.J. Topstraat in Veendam. De brandweer rukte uit met de tankautospuit van Veendam. Zeven minuten na de eerste melding werd opgeschaald naar middelbrand.
Bij deze opschaling werd een tweede tankautospuit en de hoogwerker opgeroepen. Brandweerlieden voerden een binnenaanval uit en kregen het vuur snel onder controle. Tijdens de inzet werd een kat uit de woning gehaald en veilig naar buiten gebracht. Er zijn geen gewonden gemeld.
Omdat het om een rijtjeswoning gaat, zijn de naastgelegen en bovenliggende woningen uit voorzorg gecontroleerd. De hoogwerker heeft hierbij de bovenste bouwlagen geïnspecteerd op mogelijke rook- of hitteschade.
Stichting Salvage ondersteunt de bewoners bij de eerste schadeafhandeling. De oorzaak van de brand is onbekend. Ook de omvang van de schade is op dit moment onbekend.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Vandaag vindt in de woning onderzoek plaats en wordt er buurtonderzoek gedaan. `Brandstichting is een scenario waar we rekening mee houden` aldus een woordvoerder van de politie.
Als er mensen zijn die meer informatie hebben over deze brand of mogelijk beelden hebben waarop iets verdachts is te zien, dan kunnen ze zich melden bij de politie via: 0900-8844.