Gezocht: Museumnachtburgemeester voor Westerwolde

WESTERWOLDE – Voor de tweede editie van de Museumnacht Westerwolde wordt gezocht naar een bijzondere ambassadeur: de Museumnachtburgemeester van Westerwolde. Deze persoon moet op zaterdag 14 november voor extra sfeer, verbinding en een creatieve invulling zorgen tijdens de bijzondere museumavond.
Tijdens de Museumnacht openen zeven musea in Westerwolde tussen 19.00 en 24.00 uur hun deuren. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid de musea ontdekken of gebruikmaken van een speciale nachtbus. Op verschillende locaties zijn activiteiten en programmaonderdelen die aansluiten bij het thema van de avond.
De museumnachtburgemeester krijgt daarbij nadrukkelijk de ruimte om een eigen invulling te geven aan de rol. Het gaat niet om een formele functie met lintjes en toespraken, maar om iemand die bezoekers weet te verrassen en op een persoonlijke of creatieve manier iets toevoegt aan de avond. Dat kan bijvoorbeeld met muziek, een bijzondere ontvangst, een kleine actie of een ander origineel idee.
De organisatie zoekt iemand met een warm hart voor cultuur en Westerwolde, die creatief, gastvrij en enthousiast is en een concreet idee heeft voor de invulling van het burgemeesterschap. De kandidaat moet de volledige avond van 14 november beschikbaar zijn. Daarnaast wordt enige beschikbaarheid gevraagd in de periode van 26 oktober tot en met 14 november voor overleg en eventuele promotie.
De Museumnacht Westerwolde wordt georganiseerd door Museum Klooster Ter Apel, Kamp de Beetse Sellingen, Museum Vesting Bourtange, Burcht Wedde, Landgoed Tenaxx, MOW | Museum Westerwolde en Vestingmuseum Oudeschans.
Geïnteresseerden kunnen tot 12 oktober 2026 reageren. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 22 oktober. Een motivatie en korte omschrijving van het idee voor de invulling van de rol kunnen worden gestuurd naar info@hetmow.nl.
De Museumnacht Westerwolde vindt plaats op zaterdag 14 november van 19.00 tot 24.00 uur