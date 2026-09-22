(G)oud 67+ Event: samen (G)oud in Pekela

NIEUWE PEKELA – Op donderdag 29 oktober 2026 organiseren Dorpsbelangen Pekela en welzijnsorganisatie De Badde het (G)oud 67+ Event in Sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. Alle inwoners van Pekela van 67 jaar en ouder zijn van harte welkom voor een gezellige, informatieve en inspirerende dag vol ontmoeting, activiteiten en workshops.
Het evenement staat in het teken van vitaal, zelfstandig en betrokken ouder worden. Bezoekers kunnen in hun eigen tempo langs de verschillende themapleinen wandelen, kennismaken met lokale organisaties en verenigingen en ontdekken wat Pekela te bieden heeft.
Op de themapleinen presenteren lokale organisaties en verenigingen hun aanbod. Daarnaast worden gedurende de dag verschillende workshops aangeboden. Bezoekers kunnen zich verder verdiepen in onderwerpen die hen interesseren, maar zijn natuurlijk ook van harte welkom om gewoon de markt te bezoeken en andere inwoners te ontmoeten.
Opening en Erik Hulsegge
De officiële opening van het (G)oud 67+ Event wordt verzorgd door Ester Boekholt van Dorpsbelangen Pekela. Aansluitend zorgt Erik Hulsegge voor een feestelijke en herkenbare start van de dag. Met zijn Groningse verhalen, humor en anekdotes weet hij als geen ander de sfeer erin te brengen. Een mooie manier om samen (G)oud in Pekela te beginnen! Daarna is er volop gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken, deel te nemen aan workshops en te genieten van een gezellige dag in De Spil.
Bezoekers zijn welkom om de hele dag aanwezig te zijn, maar kunnen ook kiezen voor alleen het ochtend- of middagprogramma. Tussen 12.00 en 13.00 uur is er gelegenheid om te lunchen. De markt en workshops gaan daarna weer verder tot 14.30 uur.
Gratis toegang en lunch
De toegang tot het (G)oud 67+ Event is gratis. Ook wordt er een lunch verzorgd. De organisatie verwacht ongeveer 300 bezoekers te mogen verwelkomen.
Praktische informatie
Datum: donderdag 29 oktober
Inloop: vanaf 09.45 uur
Opening: 10.15 uur
Ochtendprogramma: 10.30 – 12.00 uur
Lunch: 12.00 – 13.00 uur
Middagprogramma: 13.00 – 14.30 uur
Locatie: Sporthal De Spil, Nieuwe Pekela
Aanmelden kan via De Badde: 0597-645000 of via www.pekelaactief.nl. Wees er op tijd bij, want vol = vol.
Bron: Samen (G)oud in Pekela!