Jan Seton stopt na 12 jaar als burgemeester van Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De gemeente Borger-Odoorn moet op zoek naar een nieuwe burgervader. Na twee termijnen heeft burgemeester Jan Seton de gemeenteraad laten weten niet voor een herbenoeming te gaan. Dat betekent dat Seton op 1 juni 2027 na twaalf jaar burgemeesterschap een punt zet achter zijn tijd in Borger-Odoorn.
Seton: “Het was geen makkelijke beslissing, maar ik neem liever afscheid van deze prachtige gemeente nu ik het nog zo naar mijn zin heb. Een jaar of tien leek me altijd wel een mooie periode, en het eind van mijn tweede termijn komt in zicht. Dat vind ik een goede aanleiding om naar iets anders uit te kijken. En ik denk dat het voor de gemeente ook goed is dat er vernieuwing komt.”
Tot 1 juni
De termijn van Seton eindigt op 1 juni, dus tot die tijd blijft hij actief als burgemeester. “Er is eigenlijk nooit een ideaal moment om te vertrekken. Maar we hebben na de verkiezingen een goede start kunnen maken met het nieuwe college en de gemeenteraad. Door mijn vertrek nu al bekend te maken heeft de raad voldoende tijd om een opvolger te zoeken. En ondertussen willen we onder meer de verhuizing naar het verbouwde gemeentehuis tot een goed einde brengen.”
Zoektocht
Yannick Olij, voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad: “Met burgemeester Seton vertrekt een goede en integere burgemeester. Gelukkig blijft hij de komende maanden nog onze burgervader. Die maanden wil de vertrouwenscommissie gebruiken voor het opstellen van een nieuwe profielschets en de zoektocht naar een opvolger.”
Publieke sector
Seton zelf is per juni 2027 weer beschikbaar voor een nieuwe functie. “Dat is na twaalf jaar Borger-Odoorn best even wennen. Wat ik precies ga doen en waar, dat weet ik nog niet. Maar ik ga graag weer aan de slag in de publieke sector, want daar ligt mijn hart.”
Bron: Gemeente Borger-Odoorn