DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen vrijdag 18 september 20:30 uur en maandag 21 september 07:15 uur is met geweld toegang verkregen tot een bouwterrein in de industriële haven van Papenburg. Op het terrein hebben de daders meer dan 900 liter diesel en een container met enkele honderden liters AdBlue gestolen. Het onderzoek naar het incident is gaande. De politie van Papenburg (04961 9260) is op zoek naar getuigen die informatie over het incident kunnen verstrekken.
Sustrum
Gisteren vond om 18:30 uur op de A31 richting Bottrop, nabij Sustrum een kop-staartbotsing plaats. Een 32-jarige bestuurder van een zwarte Ford S-Max botste achterop een witte vrachtwagen met oplegger, bestuurd door een 37-jarige. De 32-jarige liep lichte verwondingen op, terwijl zijn 28-jarige vrouwelijke passagier en de 37-jarige vrachtwagenchauffeur ongedeerd bleven. De totale schade is nog onbekend.