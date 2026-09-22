Magie en jongleerkunsten voor het hele gezin met Huub Cooijmans

VEENDAM – Op zondagmiddag 27 september staat Huub Cooijmans in vanBeresteyn met de familievoorstelling De Betoverde Klas (4+). Een middag vol magische trucs, jongleerkunsten, grappige twists en verrassende effecten.
Huub Cooijmans is voormalig Nederlands kampioen jongleren en werd uitgeroepen tot beste kindergoochelaar van Nederland. In De Betoverde Klas kruipt hij in de rol van meester Huub, die enthousiast begint als invaller op een nieuwe school. Al snel ontdekt hij dat dit bepaald geen normaal klaslokaal is. Er gebeuren vreemde dingen en samen met de kinderen probeert hij de geheimen van de betoverde klas te ontrafelen.
Een vrolijke en interactieve familievoorstelling waarin goochelen, jongleren en theater samenkomen.
Datum: zondag 27 september 2026
Aanvang: 15.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn