Ook in de kleine bibliotheken van Oldambt bruist het weer van de activiteiten in oktober

FINSTERWOLDE, MIDWOLDA, OOSTWOLD – Ben je graag creatief bezig? Wil je je spullen of kleding een 2e leven geven? Of ben je meer een filmliefhebber en houd je van Groningse kunst en cultuur? Misschien zoek je een leuke voorstelling voor of met de kinderen. Houd je van een puzzel of een raadsel? Of heeft de digitale wereld nog te veel raadsels voor je en wil je daarover leren? In de bibliotheken van Finsterwolde en Midwolda/Oostwold vind je wat je zoekt en ben je van harte welkom!

Naast deze éénmalige activiteiten zijn er ook de structurele activiteiten, die maandelijks terugkeren. Hierbij kun je denken aan onze handwerkclubjes, spelletjesmiddagen, voorleesbijeenkomsten en nog veel meer. Ook de expositie in Finsterwolde is zeer de moeite waard! Kijk voor meer informatie op www.groningsebibliotheken.nl/agenda; daar vind je alle activiteiten van alle bibliotheken. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in de Bieb; we vertellen je graag alles over ons programma. Er zijn in de bibliotheek ook agenda’s en flyers die je kunt meenemen om thuis nog eens rustig na te lezen.

Speurtocht Spot aan

Bibliotheek Midwolda/Oostwold, van 30 september t/m 21 oktober, tijdens openingstijden

Kun jij het geheime woord ontdekken? Zoek in de Bieb naar verborgen letters, los raadsels op en ontdek met een speciale zaklamp de aanwijzingen. Kom langs, vraag naar de speurtocht en mis het niet!

Deelname gratis en zonder aanmelding.

Vrolijke theaterworkshop met de Maskermeiden

Bibliotheek Finsterwolde, vrijdag 2 oktober, 15.30 – 16.30 uur

Ontdek met kleurrijke maskers, leuke spelletjes en veel plezier welke verhalen maskers kunnen vertellen. Ben je 8 jaar of ouder? Doe gratis mee! Aanmelden via de website of in de Bieb.

Heel Oldambt repareert

Bibliotheek Midwolda/Oostwold, dinsdag 13 oktober, 14.00 – 16.30 uur

Ter gelegenheid van de week ‘Heel Nederland Repareert’ komt het Repair café naar Midwolda/Oostwold. Een samenwerking tussen de Bieb en Sociaal Werk Oldambt. Kom je langs met je kapotte spullen of met die te lange broek? Deelname gratis en zonder aanmelding.

Familievoorstelling Goochelshow met Tim Wijst

Bibliotheek Midwolda/Oostwold, vrijdag 16 oktober, 15.30 – 16.30 uur

Niets is wat het lijkt in deze fantasierijke voorstelling die geschikt is voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Twee verhuizers ontdekken op de zolder van een oude goochelaar een mysterieuze koffer en belanden in een magische wereld. Deelname gratis, aanmelden via de website of in de Bieb.

Workshop Digitale Nalatenschap

Bibliotheek Finsterwolde, donderdag 22 oktober, 14.00 – 15.30 uur

Welk digitaal spoor laat je na als je er zelf niet meer bent? Ontzorg je nabestaanden en laat je online accounts, socials en mail goed achter. Deelname gratis, aanmelden via de website of in de Bieb.

Filmvoorstelling ‘Kon Minder’ en Q&A met maakster Fleur Nonnekes

Bibliotheek Midwolda/Oostwold, donderdag 22 oktober, 19.00 – 21.00 uur

Kom genieten van deze romantische, komische, kleurrijke, muzikale hybride korte docu/fictiefilm over de schoonheid van het dagelijkse leven van Groningers. Portretten als schilderijtjes laten het verloop van een doodgewone vrijdag zien. In deze film zit geen drama. Dat is namelijk helemaal niet Gronings. Alles gaat gewoon zoals het gaat. En dat alles is prachtig, rustgevend en prima zoals het is. Zoals een echte Grunneger zou zeggen: ‘Kon minder’. Na de film praten we na met maakster Fleur Nonnekes.

Deelname gratis, aanmelden via de website of in de Bieb.

Workshop Nep Nieuws

Bibliotheek Midwolda/Oostwold, dinsdag 27 oktober, 14.00 – 15.30 uur

Welke online informatie kun je vertrouwen? Leer nepnieuws herkennen en berichten, foto’s en video’s controleren. Want niet alles wat betrouwbaar lijkt, is dat ook. Deelname gratis, aanmelden via de website of in de Bieb.

Bron en foto’s: Nicole Briedé • programmamedewerker bibliotheken Finsterwolde & Midwolda/Oostwold

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