Ook PVV Oldambt vuurt vragenregen af over vergunningendrama Winschoten

WINSCHOTEN – De politieke storm rond de vergunningverlening in Oldambt zwelt verder aan. Na de Partij vóór het Noorden (PVHN), de VCP en Gemeentebelangen Oldambt (GBO) heeft nu ook de PVV schriftelijke vragen ingediend bij het college. Raadslid Arend Slijm diende gisteren maar liefst 17 gedetailleerde vragen in over ambtelijke organisatiewisselingen en de regeldruk.
Deze eensgezindheid in de raad van Oldambt is opvallend omdat de VCP en de PVV over het algemeen niet elkaars beste vrienden zijn, maar elkaar wel hebben gevonden op dit onderwerp. Het besluit van Zweep Events om per direct de stekker te trekken uit acht grote publiekstrekkers in Winschoten, waaronder de populaire Duitse Dagen blijft de gemoederen dus flink bezighouden. Volgens Zweep lijkt het handelen van het ambtelijk apparaat in Oldambt bij het aanvragen van vergunningen voor deze evenementen op “totale waanzin.”
Waar de gemeente eerder liet weten dat ze formeel “nog in gesprek” dachten te zijn met Zweep, richt de PVV zich in haar vragenreeks nu specifiek op de ambtelijke werkwijze die tot deze breuk tussen Zweep en de gemeente heeft geleid: “Hoe voorkomt het college dat organisatoren door
opeenstapeling van eisen en administratieve lasten besluiten evenementen niet langer te organiseren?”
Een belangrijk speerpunt van de PVV is de continuïteit binnen het ambtelijk apparaat. Raadslid Slijm wil van het college weten of er de afgelopen jaren sprake is geweest van een groot verloop onder vergunningverleners en wat de impact hiervan is op dossierkennis. De partij eist opheldering: “Hoe verklaart het college dat een organisator van de ene medewerker te horen kan krijgen dat een aanvraag
volledig en correct is ingediend, terwijl vervolgens door een andere medewerker aanvullende informatie
wordt verlangd?”
Volgens de PVV moet het college de afweging maken tussen het steeds verder aanscherpen van veiligheidseisen en het behoud van levendigheid in de dorpen. Dit onderwerp haalde de PVHN ook al aan, daar waren signalen binnengekomen dat de regeldruk vanuit het stadhuis in Winschoten in de omliggende dorpen de vrijwilligers moedeloos maakt.