Paardentram stopt met organisatie van jaarlijkse lichtroute

VEENDAM, WILDERVANK – Stichting Eerste Wildervankster Paardentram (EWPT) ziet zich genoodzaakt te stoppen met het organiseren van de jaarlijkse lichtroute.
Sinds 2020 zetten inwoners uit verschillende wijken zich in om in december met sfeervolle verlichting de gemeente in kerstsfeer te brengen. Daarmee herleefde een traditie uit de jaren zeventig. EWPT stelde in de afgelopen jaren routes samen langs de verlichte straten, die met eigen vervoer konden worden gereden. Daarnaast reed de historische paardentram enkele avonden met inwoners door één van de routes.
Volgens secretaris Henk Mulder blijft de verwachting dat ook dit jaar veel straten en buurten weer voor verlichting zorgen, maar de stichting heeft geen overzicht meer van welke wijken deelnemen. Het bestuur heeft daarom besloten dit jaar geen routes samen te stellen en de paardentram niet in te zetten.
Minder deelname en organisatorische problemen
De stichting noemt meerdere oorzaken voor het besluit. In de afgelopen twee jaar nam het enthousiasme in sommige wijken merkbaar af, waardoor minder straten meededen aan de verlichting. Daarnaast kwamen geregeld passagiers met een reservering zonder afmelding niet opdagen, wat demotiverend werkte voor de vrijwilligers.
Ook blijft het voor EWPT lastig om voldoende chauffeurs en begeleiders te vinden om de paardentram meerdere avonden achtereen te laten rijden. Door deze combinatie van factoren ziet het bestuur zich met spijt genoodzaakt de organisatie van de lichtroute te beëindigen.
Bron: parkstadveendam.nl