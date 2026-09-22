Regenboogconcert ‘Ik ben wie ik ben!’, in Lutherse Kerk Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Zondag 11 oktober is het Internationale Coming Outdag. Dit is de dag waarop LHBTIQ-gemeenschappen overal in de wereld stil staan bij het feit dat niet iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn. Het is ook de dag waarop wij onze vrijheid vieren met elkaar en samen met iedereen die ons een warm hart toedraagt.
Zodoende presenteert ‘Aal goud’ op zondagmiddag 11 oktober een levendige muziektheatervoorstelling met korte persoonlijke verhalen over de geschiedenis, leefwereld en toekomstperspectieven van Groningse regenboogsenioren. Zijzelf vertellen over hun leven. Hun verhalen worden afgewisseld met een bijpassend lied. De muzikanten die meewerken aan dit speciale regenboogconcert zijn zanger Mark Pepping, pianist Bart Winsingh en gitarist Joost van der Beek.
Het wordt een verbindende en kleurrijke middag waarin het verlangen naar een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn met respect voor elkaar centraal staat.
Plaats: Lutherse Kerk, Abraham Westersstraat A 1, Nieuwe Pekela
Aanvang: 14.30 uur en inloop vanaf 14.00 uur
Toegang: gratis
Iedereen is van harte welkom!
‘Aal goud’ bestaat vanaf 2026 uit Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos, zanger Mark Pepping en pianist Tony Hoyting. Sinds 2019 wordt met de laagdrempelige voorstelling ‘Iedereen zichzelf!’ aandacht gevraagd voor de situatie van regenboogouderen in zorg- en welzijnsinstellingen.
Om de zichtbaarheid van regenboogsenioren te vergroten is samengewerkt met fotograaf Mona van den Berg. Zij portretteerde 30 Groningse regenboogsenioren. Het boek met de portretten en korte verhalen over het leven van deze Groningse regenboogsenioren verscheen eind 2024 onder de titel “Ik ben wie ik ben! – Regenboogsenioren in Groningen” door Marjet Bos en Mona van den Berg.
Bron: Marjet Bos