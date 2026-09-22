René Paas spreekt met Pekelder raadsleden over toekomst burgemeester Kuin

PEKELA – Commissaris van de Koning René Paas voert begin oktober een eerste overleg met een delegatie van Pekelder raadsleden over de toekomst van burgemeester Jaap Kuin. Kuin heeft aangegeven graag na 1 juni 2027 door te willen gaan als burgemeester van Pekela. Daarmee komt zijn mogelijke herbenoeming de komende periode nadrukkelijk op de agenda te staan.
De huidige ambtstermijn van de 57-jarige Kuin loopt in juni volgend jaar af. Nadat hij bij commissaris van de Koning René Paas heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn, is de formele herbenoemingsprocedure inmiddels gestart.
Het gesprek tussen Paas en de Pekelder raadsleden vormt een eerste stap in die procedure. De gemeenteraad van Pekela moet uiteindelijk vóór 1 februari 2027 een aanbeveling voor een mogelijke herbenoeming aan de provincie voorleggen. De raad speelt daarmee een belangrijke rol bij de vraag of Kuin ook de komende jaren burgemeester van Pekela blijft.
Kuin kwam in november 2015 naar Pekela als interim-burgemeester. Hij volgde wijlen Meindert Schollema op en zou aanvankelijk het burgemeesterschap vervullen tot een voorgenomen herindeling van Pekela, Veendam en Stadskanaal. Die herindeling ging uiteindelijk niet door. In 2021 werd Kuin officieel benoemd tot burgemeester van Pekela.
Kuin heeft aangegeven dat hij zich vanaf het begin thuis voelt in Pekela. Volgens hem sluit de Pekelder volksaard goed bij hem aan en bevalt het wonen in de gemeente goed. Ook ziet hij voor de komende jaren nog verschillende opgaven waarvoor hij zich wil inzetten. Daarbij noemt hij onder meer de bruggenproblematiek en het dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nieuwe Pekela.
Of Kuin daadwerkelijk aan een nieuwe ambtstermijn kan beginnen, ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. De gesprekken die de komende maanden worden gevoerd, waaronder het overleg tussen Paas en een delegatie van Pekelder raadsleden, maken onderdeel uit van de procedure die moet leiden tot de aanbeveling van de raad.