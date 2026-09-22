SeniorWeb: al 30 jaar digitale ondersteuning voor ouderen

Grijs en bewolkt met af en toe motregen, morgenavond meer regen

Dinsdag Vandaag overheerst de bewolking. Het is een grijze dag in Oost-Groningen en gedurende de ochtend en middag valt er plaatselijk af en toe wat lichte regen of motregen. Tussendoor zijn er wel langere droge perioden, maar de zon krijgt vrijwel geen ruimte. Met een maximumtemperatuur van rond de 16°C is het merkbaar koeler. Er staat boven land nauwelijks wind, zwak uit westelijke richtingen, 1 tot 2 Bft. Ook vanavond blijft het bewolkt met kans op een spatje motregen

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag blijft het in onze streek zwaar bewolkt en is er nog altijd kans op wat motregen. Door het dichte wolkendek koelt het nauwelijks af; de temperatuur daalt naar een minimum van rond de 14°C. Er blijft heel weinig wind staan.

Woensdag Morgen, woensdag 23 september, start de dag opnieuw grijzig met veel bewolking en lokaal wat lichte (mot)regen. Ook in de middag blijft de bewolking in de streek de overhand houden en valt er af en toe wat neerslag. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 18°C bij een zwakke tot matige zuidwestenwind van 2 tot 3 Bft. Pas in de loop van de woensdagavond trekt er vanuit het noordwesten een actiever regengebied over onze streek en gaat het gestaag doorregenen. Aan zee trekt de wind flink aan, maar landinwaarts blijft de zuidwestenwind zwak tot matig, 3 Bft.

Tip van de redactie: Een paraplu of lichte regenjas is vandaag en morgen geen overbodige luxe tijdens een ommetje!