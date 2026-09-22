Sportdag Inclusief brengt zo’n 80 deelnemers samen in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Zo’n 80 deelnemers kwamen maandagmiddag 21 september naar het terrein van voetbalvereniging Westerwolde in Vlagtwedde voor de Sportdag Inclusief. Onder prachtige weersomstandigheden werd het een gezellige en sportieve middag, waarbij samen bewegen en plezier maken centraal stonden.
De Sportdag Inclusief is onderdeel van de Sportweek Inclusief, die van 18 tot en met 27 september wordt georganiseerd door Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt. Tijdens deze week worden verschillende sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor iedereen, met of zonder beperking. Het doel is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende vormen van sport en bewegen en daarbij vooral samen actief te zijn en plezier te hebben.
Tijdens de Sportdag in Vlagtwedde konden deelnemers kennismaken met verschillende sport- en spelactiviteiten. Op het programma stonden onder meer voetbal, curling, fitness, sjoelen, een reactiespel en boogschieten. Voor iedere deelnemer was er een activiteit die aansloot bij de eigen mogelijkheden. Er werd enthousiast meegedaan en de deelnemers moedigden elkaar regelmatig aan. Ook familie, vrienden en andere belangstellenden waren welkom om de sporters aan te moedigen.
Sportweek Inclusief gaat verder
De Sportdag in Vlagtwedde is één van de activiteiten tijdens de Sportweek Inclusief. Ook de komende dagen staan verschillende activiteiten op het programma. Op woensdag 23 september staan er onder andere wandelactiviteiten op het programma. In Onstwedde zijn routes van verschillende afstanden beschikbaar, zodat deelnemers op hun eigen niveau kunnen deelnemen. Op vrijdag 25 september vindt bij ’t Kruispunt in Vlagtwedde de Driewielfiets Ontdekdag plaats. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden verschillende modellen bekijken, vragen stellen aan deskundigen en zelf een proefrit maken. Een dag later, op zaterdag 26 september, staat in Sporthal De Veenhorst in Musselkanaal de Parasportdag op het programma. Bezoekers kunnen daar kennismaken met onder meer rolstoelbasketbal, framerunning, boccia, zitvolleybal, rolstoeldansen en badminton. Aanmelden is niet nodig.
De Sportweek wordt op zondag 27 september afgesloten in Wedde. Daar komt het Nederlands amputatievoetbalteam naar Oost-Groningen. De middag begint met een lezing van een speler van het nationale team, waarna een demonstratie en voetbalwedstrijd volgen.
De Sportweek Inclusief laat zien dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om samen te bewegen en te sporten. De activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op meedoen, ontmoeten en plezier maken.
Foto’s: Freerk Boskers Fotografie