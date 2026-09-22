Video: Winschoten kijkt vooruit tijdens ‘Rondje Centrum’

WINSCHOTEN – De binnenstad van Winschoten stond zaterdag 19 september in het teken van de toekomst tijdens ‘Rondje Centrum’.
Tussen 11.00 en 15.00 uur opende de Gemeente Oldambt de deuren van twaalf ontwikkellocaties om inwoners te informeren over de grootschalige vernieuwingen in de stad. Onder een stralende nazomerzon trokken veel bezoekers langs de route van de St. Lucas-locatie naar het Marktplein.
Een belangrijk onderdeel van de route was de ‘brand-locatie’ aan de Langestraat. Waar voorheen de door brand verwoeste panden stonden, kregen bezoekers uitleg over de nieuwbouwplannen. Hier verrijst op termijn een combinatie van winkels en woningen, waarbij de historie van de plek behouden blijft en er een nieuwe doorgang naar het voormalige St. Lucas-terrein komt. De HEMA in Winschoten ondergaat momenteel een totale metamorfose waarbij de winkelruimte volledig modern en toekomstbestendig wordt vernieuwd. Direct achter de HEMA verrijst het nieuwe gemeentehuis, waarvan het fundament inmiddels ligt.
Voor wie het heeft gemist: in de pastorie van de St. Vituskerk is vanaf nu elke donderdagmiddag een permanent informatiepunt geopend over de metamorfose van het centrum. Bron en beelden: Groningen 1
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