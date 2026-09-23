VEENDAM – Dinsdag waren de heer en mevrouw Lohof uit Veendam 60 jaar getrouwd. Burgemeester Annelies Pleyte feliciteerde het diamanten echtpaar namens de gemeente Veendam met een fraai boeket bloemen en een kopie van de originele trouwakte.
Bé Lohof (85) en Rika Meijering (81) leerden elkaar kennen in een Evangelistentent in Winschoten. ‘We stonden bij elkaar te praten, toen plots het licht aanging tussen ons’ aldus het echtpaar.
Het echtpaar kreeg uit hun gelukkig huwelijk 4 kinderen, 13 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Naast zijn werk als onderhoudsmonteur bij Avebe, was Bé samen met zijn vrouw koster van de Baptisten Gemeente aan het Beneden Oosterdiep in Veendam, waar ze toen ook woonachtig waren. Rika was dagelijks druk met het kosterschap, terwijl Bé veel met de Atletieksport bezig was. Eerst bij Aquilo in Winschoten en later ook bij SV Veendam atletiek. Bé heeft veel marathons gelopen zowel in binnen als buitenland.
Het geheim van een gelukkig huwelijk?? `Elkaar de ruimte geven` aldus de bruid. Deze heugelijke dag werd in familiekring gevierd in de Kandelaar te Veendam.
Bron: Peter Panneman