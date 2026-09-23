Mistige start in het oosten, vanavond regen en morgen flink zonnig

Woensdag In Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde begint de woensdagochtend lokaal met dichte mist. Nadat het grijs geleidelijk is opgelost, overheerst overdag de bewolking in onze regio. Veruit de meeste tijd blijft het wel gewoon droog. De thermometer tikt vanmiddag een maximum aan van rond de 18°C. Boven land staat er een rustige, zwakke tot matige zuidwestenwind van 2 tot 3 Bft. Pas in de loop van de avond raakt het zwaar bewolkt en gaat het vanuit het noordwesten regenen over Oost-Groningen.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag trekt de neerslag al snel weer weg en wordt het vrijwel overal droog. Onder de breder wordende opklaringen koelt het landinwaarts flink af. De minimumtemperatuur daalt naar een frisse 8°C. De wind draait naar het westen tot noordwesten en waait matig met 3 Bft.

Donderdag Morgen, donderdag 24 september, staat onze streek een vriendelijke en droge septemberdag te wachten. De ochtend start vrij zonnig en ook ’s middags zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft de gehele dag droog bij een aangename middagtemperatuur van rond de 19°C. Er waait een matige noordwestenwind van 3 Bft. Donderdagavond verloopt vrijwel onbewolkt en droog, waarbij de wind snel sterk afneemt.

Tip van de redactie: Pas vanochtend vroeg op de weg extra goed op voor plotselinge dichte mistbanken!