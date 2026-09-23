Bietencampagne weer van start: vrachtwagens rijden af en aan naar Vierverlaten

BLIJHAM – De bietencampagne is dinsdag 22 september weer van start gegaan. Een week later dan oorspronkelijk gepland, maar de droge zomer heeft ervoor gezorgd dat de suikerbieten minder snel tot volle wasdom kwamen. De campagne zou aanvankelijk op 15 september beginnen.
Inmiddels worden in de regio de eerste bieten weer gerooid en rijden de vrachtwagens af en aan richting de suikerfabriek van Cosun Beet Company in Vierverlaten bij Hoogkerk. Daarmee is ook een vertrouwde geur weer terug in de omgeving: de kenmerkende ‘bietenlucht’ die voor veel inwoners onlosmakelijk verbonden is met de campagneperiode.
Dit jaar zal de campagne naar verwachting aanzienlijk korter duren. Er zijn minder bieten gezaaid en door de lagere suikeropbrengsten is het totale bietenvolume kleiner dan vorig jaar. De campagne duurt daardoor naar verwachting ongeveer 15 weken en loopt tot begin januari.
Dat de campagne korter is, betekent niet dat er direct sprake is van schaarste aan suiker. Door de recordopbrengst van vorig jaar is er nog een voorraad beschikbaar.
Voor de provincie Groningen betekent de start van de campagne opnieuw volop bedrijvigheid op de wegen. Vanuit de bietenvelden worden de oogst en het transport naar Vierverlaten de komende maanden een vertrouwd beeld.
Ook de bekende bietenlucht is inmiddels weer terug. Het Groningse AI-bedrijf Empathree ontwikkelde daarvoor de Bietenradar. Via deze website kunnen inwoners per wijk of dorp zien hoe sterk de bietenlucht op dat moment wordt waargenomen.
Hilvert Huizing legde de start van de bietenoogst door loonbedrijf Speelman en Feunekes in Blijham vast. Zijn beelden laten zowel het rooien van de bieten als het opladen door Loonbedrijf Ellen uit Klazienaveen voor het transport richting Hoogkerk zien.
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