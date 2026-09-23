Groningse praktijkscholen krijgen extra budget om geldzorgen van leerlingen weg te nemen

GRONINGEN – Geen werkschoenen, geen vervoer om naar stage te gaan of geen nette kleding voor je horecastage: voor leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen relatief kleine kosten een grote belemmering vormen. Vanaf dit schooljaar krijgen honderd extra praktijkscholen in Nederland budget van het Jeugdeducatiefonds om financiële obstakels voor leerlingen weg te nemen. In de provincie Groningen groeit het aantal deelnemende scholen van twee naar acht. Praktijkschool De Bolster in Groningen en Terra Praktijkonderwijs in Hogeland, afgelopen schooljaar de enige Groningse deelnemers, zagen hoe geldgebrek de ontwikkeling en toekomstkansen van een leerling in de weg kan staan.

De ondersteuning is onderdeel van Van Pro naar Prof, een project van het Jeugdeducatiefonds in samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Praktijkscholen kennen hun leerlingen goed en zien wat zij nodig hebben. Daarom mogen scholen budget aanvragen als geldgebrek thuis een leerling belemmert om zich te ontwikkelen of de stap naar stage en werk te zetten. Dat is juist in het praktijkonderwijs relevant: op alle praktijkscholen in Nederland groeit minimaal de helft van de leerlingen op in relatieve armoede.

Van een VOG tot een fiets voor stage

De aanvragen van praktijkscholen laten zien hoe uiteenlopend de financiële obstakels kunnen zijn. Zo wilde een leerling stage gaan lopen in de kinderopvang. Daarvoor was een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De kosten van ongeveer vijftig euro kon het gezin thuis niet betalen. Zonder VOG kon de leerling niet aan de stage beginnen. Met het beschikbare budget van Van Pro naar Prof kon de school de kosten op zich nemen en kon de stage alsnog van start.

Een andere aanvraag was voor een groep leerlingen die stageloopt als stratenmaker. Zij hadden kniebescherming, een schop en andere noodzakelijke materialen nodig. De leerlingen leenden deze spullen tot dan toe. Met een eigen uitrusting kunnen zij veilig en zelfstandig aan hun stage deelnemen.

Ook vervoer naar een stageplek kan een probleem zijn. Voor een leerling van wie de fiets kapotging, vroeg de school budget aan voor een nieuwe fiets. Met het openbaar vervoer was de reis naar de stage omslachtig en kostbaar. Een werkende fiets betekende dat deze leerling naar de stage kon blijven gaan en de stage af kon maken.

“Deze uitgaven lijken op het eerste gezicht misschien klein. Voor een leerling kunnen ze echter het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnamen aan school of stage en daarmee aan de voorbereiding op hun werkende leven.” vertelt Mariëlle Arnoldus van het Jeugdeducatiefonds.

Geldgebrek raakt de ontwikkeling

Leerlingen in het praktijkonderwijs worden voorbereid op beroepen in onder meer de bouw, metaal, groen, horeca, logistiek en zorg en welzijn. In deze sectoren is grote behoefte aan personeel. Leren in de praktijk en stage zijn daarom belangrijk onderdelen van hun voorbereiding op werk.

“Juist in het praktijkonderwijs zien we hoe geldgebrek direct de ontwikkeling van een jongere kan raken”, zegt Arnoldus. “Het kan gaan om werkschoenen, een OV-kaart of een bril: geen enorme bedragen, maar voor een gezin met weinig financiële ruimte kunnen ze wel degelijk een obstakel zijn. De school ziet wat een leerling nodig heeft en kan met dit budget snel handelen.”

Van twee naar acht scholen in Groningen

Praktijkschool De Bolster in Groningen en Terra Praktijkonderwijs in Hogeland waren afgelopen schooljaar de enige praktijkscholen in Groningen die deelnamen aan Van Pro naar Prof. De scholen maakten deel uit van een kleine landelijke pilot. Vanwege een extra subsidie kan het aantal scholen dit jaar uitgebreid worden naar 140, waardoor ook zes andere praktijkscholen uit de provincie aansluiten. Momenteel is er nog plek voor een aantal extra scholen.

Het Jeugdeducatiefonds is blij dat meer scholen kunnen aansluiten. “Deze jongeren worden voorbereid op werk waar onze samenleving hard om vraagt”, aldus Arnoldus. “Dan moeten we er ook voor zorgen dat geldgebrek thuis de weg naar dat werk niet blokkeert.”

Bron: Jeugdeducatiefonds