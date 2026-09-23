DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
De politie zoekt getuigen van twee vernielingen in het centrum van Weener. In de Wiesenstraße is de gevel van een basisschool besmeurd en in het park langs de Eurajokiweg is een esdoorn vernield. Getuigen worden verzocht de politie van Weener te bellen.
Haren
Gistermiddag is om drie uur op een parkeerplaats aan de Röchlingstraße in Haren een Nissan Navara in brand geraakt. Een getuige zag rook uit de wagen komen en belde de brandweer. De 41 jarige eigenaar was op dat moment onderweg naar zijn werk. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een powerbank. Er raakte niemand gewond. Over de hoogte van de schade is niets bekend.