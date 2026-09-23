Nieuw album en releaseshow Anne Jan Toonstra

GRONINGEN, TER APEL – Daar is ‘ie dan! While We Were Grandiose, het tweede album van Anne Jan Toonstra, is uit! De plaat is vanaf nu beschikbaar op alle streamingdiensten en verkrijgbaar op vinyl.
Het album (wederom gemaakt in samenwerking met producer Gijs van Veldhuizen, bekend van Swinder) is de opvolger van debuutplaat Rough Sleeper Rising Star, die in 2024 verscheen. Het resultaat: Een 16 tracks tellend album dat in dynamiek, variatie en instrumentatie een ambitieuze voortzetting is van z’n voorganger. Met als terugkerend en centraal thema: Een ode aan de poging.
Releaseshow
Op vrijdag 2 oktober wordt de release gevierd met een liveshow in Theater de Oosterpoort in Groningen. Daar zal Anne Jan met z’n gehele band (bestaande uit Gijs van Veldhuizen (gitaar), Heta Salkolahti (viool), Sebastiaan Wiering (cello), Michael Nieuwenweg (contrabas) en Daan Noordhoek (drums)) nummers van zowel het nieuwe album als de debuutplaat spelen. Ook zullen gastmuzikanten, waaronder Cath Harryvan (zang) en Hans Wijnbergen (saxofoon), het podium betreden.
Meer informatie via Spot Groningen.
Singles
In aanloop naar While We Were Grandiose verschenen afgelopen tijd al 3 singles van het album, met bijbehorende videoclips:
Anne Jan Toonstra
Anne Jan Toonstra (Ter Apel, 1979) is muzikant, cabaretier en presentator. Jarenlang tourde hij langs de Nederlandse theaters met zijn solo cabaretvoorstellingen. Daarnaast hij is als presentator verbonden aan Glasnost, het programma over kunst en wetenschap in Groningen. In 2024 bracht hij zijn debuutalbum Rough Sleeper Rising Star uit. De derde single, Bright Night, werd uitgeroepen tot Gronings Goud.
Bron en foto’s: Anne Jan Toonstra