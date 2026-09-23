OPROEP: Oók problemen ervaren met evenementenvergunningen in Oldambt? Laat het ons weten!

De afgelopen dagen is er in Winschoten veel te doen rondom het organiseren van evenementen in de gemeente Oldambt. Na de beslissing van Zweep Events om te stoppen met acht bekende publiekstrekkers in Winschoten vanwege de stroeve vergunningverlening, stapelen de politieke vragen op het gemeentehuis zich in rap tempo op. Er lijkt dus een groot probleem te zijn. Maar wij zijn benieuwd: hoe zit dat bij de kleinere initiatieven in de gemeente Oldambt.
Groningen1 is op zoek naar verhalen van lokale organisatoren, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers in Winschoten en omgeving. Loop of liep jij bij het aanvragen van een vergunning voor een klein evenement, zoals een buurtfeest, dorpsfeest, rommelmarkt, wandeltocht of sporttoernooi ook vast in de bureaucratische molen in Winschoten? Krijg of kreeg je pas op het allerlaatste moment te horen dat er extra regels of eisen gelden of kwam opeens de Handhaving langs met een eisenpakket of ervaar je het contact met de gemeente als stroef?
Wij willen graag in kaart brengen wat er in de praktijk speelt. Heb jij een verhaal of ervaring die je (desgewenst vertrouwelijk en anoniem) met ons wilt delen? Stuur een e-mail naar de redactie via redactie@groningen1.nl of g.vanijken@groningen1.nl en neem contact op met onze redactie. Samen kijken we naar de stand van zaken rondom evenementen in Oldambt.
(foto ter illustratie)