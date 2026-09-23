Pilot bij FC Groningen: toegankelijker voetbalbezoek zonder de wedstrijd aan te passen

GRONINGEN – De eerste praktijktest van het draaiboek voor een toegankelijker stadionbezoek van Stichting Uit met Autisme is vrijdagavond 18 september positief verlopen bij FC Groningen. De deelnemers konden de wedstrijd goed volhouden, terwijl de wedstrijd zelf op geen enkele manier prikkelarm werd gemaakt.

De pilot bij FC Groningen draaide om een belangrijk uitgangspunt van Stichting Uit met Autisme: een voetbalwedstrijd hoeft niet prikkelarm te worden om toegankelijker te worden voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels.

Het geluid van supporters, het juichen na een doelpunt en de sfeer in het stadion horen bij een voetbalwedstrijd. De stichting richt zich daarom juist op de randvoorwaarden rondom zo’n bezoek: goede voorbereiding, weten wat iemand kan verwachten en mogelijkheden om tijdelijk afstand te nemen wanneer de belasting te hoog wordt.

Tijdens de wedstrijd van FC Groningen op 18 september werd deze aanpak voor het eerst in de praktijk getest met een kleine groep uit het testpanel van Stichting Uit met Autisme.

Wedstrijd bleef gewoon een voetbalwedstrijd

De wedstrijd werd voor de pilot niet aangepast. Supporters juichten, het stadion was luid en onverwachte momenten zoals een doelpunt bleven gewoon onderdeel van de stadionbeleving.

Wat tijdens de praktijktest duidelijk naar voren kwam, was het verschil tussen de tribune en de binnenruimtes van het stadion. Binnen was de geluidsbelasting merkbaar lager. Daarmee was er voor deelnemers een mogelijkheid om tijdelijk afstand te nemen van de drukte, zonder daarvoor het stadion te hoeven verlaten.

Alle deelnemers konden de wedstrijd uiteindelijk volhouden. Bij het jongste deelnemende kind speelde aan het einde vooral vermoeidheid door het late tijdstip en de leeftijd een rol.

“Dat is precies wat we met deze pilot wilden onderzoeken”, zegt Romano Sandee, directeur van Stichting Uit met Autisme. “We willen een voetbalwedstrijd niet veranderen in iets wat het niet is. Het stadion blijft luid, er wordt gejuicht en een doelpunt komt onverwacht. De vraag is wat je rondom die wedstrijd kunt organiseren zodat iemand zich kan voorbereiden, keuzes kan maken en zo nodig even uit de situatie kan stappen. Deze eerste test geeft ons goede hoop dat het draaiboek in de basis werkt.”

Leren van de praktijk

Stichting Uit met Autisme ontwikkelde het draaiboek als praktisch hulpmiddel voor sportorganisaties. Het document is kosteloos beschikbaar via uitmetautisme.nl/draaiboek.

De praktijktesten zijn bedoeld om vast te stellen welke onderdelen al goed functioneren en waar het draaiboek nog verder aangescherpt kan worden. Daarbij worden de ervaringen van zowel deelnemers als de betrokken organisaties meegenomen.

De publieksreview van het bezoek aan FC Groningen verschijnt op 21 september om 19.00 uur op de website van Stichting Uit met Autisme.

Na FC Groningen volgen nog twee praktijktesten. Op 24 oktober wordt de aanpak getest bij ADO Den Haag in het WerkTalent Stadion. Op 13 november volgt een volgende stap tijdens de interland Nederland – Griekenland in de Johan Cruijff ArenA.

Daarmee wordt de aanpak in verschillende voetbalomgevingen getest, van een reguliere competitiewedstrijd tot een interland met grotere bezoekersstromen.

Ook internationaal erkenning voor de stichting

Op 17 september werd daarnaast bekend dat Stichting Uit met Autisme finalist is bij de European Diversity Awards 2026 in de categorie Charity or Not-for-profit.

Eerder dit jaar won de stichting al de Disability Smart Impact Inclusive Communication Award 2026.

Over Stichting Uit met Autisme

Stichting Uit met Autisme onderzoekt de toegankelijkheid van vrijetijdslocaties voor mensen met autisme en andere vormen van prikkelgevoeligheid. De stichting werkt onder andere met locatie-audits, mystery visits, bezoekersreviews, trainingen en praktijktesten.

De resultaten worden vertaald naar concrete informatie waarmee bezoekers vooraf beter kunnen inschatten welke prikkels zij tijdens een bezoek kunnen verwachten. Daarnaast ontwikkelt de stichting praktische hulpmiddelen voor organisaties om hun toegankelijkheid structureel te verbeteren.

Website: uitmetautisme.nl

Bron: Romano Sandee

Directeur Stichting Uit met Autisme