Ronde Tafel 41 organiseert Het Tafelhuis voor ouderenzorg in Oldambt en Pekela

WINSCHOTEN – Cultuurhuis De Klinker in Winschoten vormt van donderdag 17 tot en met zondag 20 december opnieuw het decor voor Het Tafelhuis. Tijdens de zevende editie bundelen verschillende partijen opnieuw hun krachten voor een lokaal goed doel. Dit jaar staat de ouderenzorg in de gemeenten Oldambt en Pekela centraal.

Vier regionaal bekende dj’s verzorgen gedurende meerdere dagen live radio vanuit Het Tafelhuis. Het evenement combineert elementen van het bekende Glazen Huis en het Top2000 Café. Muziek, verzoekplaten, acties en verschillende activiteiten zorgen ervoor dat De Klinker gedurende vier dagen het middelpunt vormt van de actie.

Het glazen huis vormt het kloppend hart van het evenement. Bezoekers kunnen langskomen om een bijdrage te doneren, een verzoekplaat aan te vragen via pay-for-play of de sfeer en activiteiten rondom Het Tafelhuis mee te beleven. Ook scholen, verenigingen, bedrijven en inwoners worden uitgenodigd om zelf een actie op te zetten en zo geld in te zamelen.

Opbrengst voor ouderenzorg

De opbrengst van Het Tafelhuis gaat dit jaar naar de ouderenzorg in Oldambt en Pekela. Voor de invulling van het goede doel wordt onder meer samengewerkt met Oosterlengte, de organisatie achter dertien verpleeghuizen en woonzorglocaties in Oost-Groningen. De afgelopen periode is gewerkt aan een passende bestemming voor het ingezamelde geld, zodat de opbrengst op een concrete manier ten goede komt aan ouderen in de regio.

Het Tafelhuis heeft in eerdere jaren laten zien dat de actie veel inwoners weet te bereiken. In 2024 werd een bedrag van 54.360,34 euro ingezameld voor de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis. Twee jaar eerder ging 40.460,35 euro naar de Voedselbanken Oldambt en Oude Pekela.

Scholen en verenigingen kunnen meedoen

Ook tijdens deze editie is er ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Scholen, verenigingen en andere groepen kunnen zelf een actie organiseren om geld in te zamelen voor het goede doel. Tijdens eerdere edities werden onder meer statiegeldflessen ingezameld, collectes gehouden en auto’s gewassen. Ook nieuwe en creatieve acties zijn welkom.

De organisatie achter Het Tafelhuis is Ronde Tafel 41 Winschoten, ook bekend als Nederlandse Tafelronde 41 Oldambt. De serviceclub zet zich in voor de lokale gemeenschap en combineert daarbij maatschappelijke betrokkenheid met ondernemerschap en vriendschap.

Wie zelf een actie wil organiseren of Het Tafelhuis op een andere manier wil ondersteunen, kan contact opnemen via info@het-tafelhuis.nl. Van 17 tot en met 20 december staat De Klinker vervolgens vier dagen lang in het teken van muziek, ontmoeting en het ondersteunen van de ouderenzorg in de regio.