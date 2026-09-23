Samen op pad tijdens Sportweek Inclusief in Onstwedde

ONSTWEDDE – Zo’n 28 deelnemers gingen woensdagmiddag 23 september vanuit Zorghuis Samen in Onstwedde samen op pad tijdens de Sportweek Inclusief. Onder begeleiding van vrijwilligers liepen onder anderen wethouder Jur Mellies, Arnesto Ovaa van Welstad en Frederique namens Westerwolde Beweegt mee.
De activiteit werd georganiseerd in het kader van de Sportweek Inclusief, een initiatief van Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt. Tijdens deze week staan sport, bewegen en ontmoeten centraal voor iedereen, met of zonder beperking.
Vanaf Zorghuis Samen trok de groep door Onstwedde. De route voerde onder meer door park Kampvennen en via de Havenstraat en Jabbingelaan weer terug naar het Zorghuis. Het ging daarbij niet om prestaties of snelheid, maar vooral om samen bewegen, gezelligheid en contact met elkaar. Het zonnige septemberweer zorgde voor extra mooie omstandigheden. Onderweg was er volop gelegenheid om met elkaar te praten en te genieten van de omgeving. De deelnemers en begeleiders genoten zichtbaar van de gezellige middag.
Gezellig napraten
Na afloop stond bij Zorghuis Samen koffie en thee klaar, met voor iedereen een heerlijke slagroomsoes. Onder het genot daarvan werd gezellig nagepraat en teruggekeken op de wandeling.
Met de activiteit in Onstwedde werd een mooie bijdrage geleverd aan de Sportweek Inclusief. De komende dagen staan nog meer activiteiten op het programma, waaronder de Driewielfiets Ontdekdag op vrijdag 25 september in Vlagtwedde en de Parasportdag op zaterdag 26 september in Musselkanaal. De middag in Onstwedde liet zien dat samen bewegen vooral ook betekent: elkaar ontmoeten, plezier maken en samen genieten.
Tekst en foto’s: Freerk Boskers