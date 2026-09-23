Veendam Beweegt start tijdens de Nationale Sportweek met MQ- en LQ-metingen op alle basisscholen

VEENDAM – Tijdens de Nationale Sportweek zet Veendam Beweegt voor het 3e jaar op rij een belangrijke stap om de motorische ontwikkeling en beweegvaardigheid van kinderen in de gemeente Veendam nog beter in beeld te brengen. Vanaf de start van de Nationale Sportweek worden op alle basisscholen in de gemeente de MQ Scan (Motor Quotient) en de LQ Scan (Leefstijl Quiz) afgenomen.
Met deze metingen krijgen scholen, vakleerkrachten en Veendam Beweegt inzicht in de motorische vaardigheden van leerlingen. Het doel is om kinderen beter te ondersteunen in hun ontwikkeling, hen meer plezier in bewegen te laten ervaren en waar nodig passend beweegaanbod te bieden.
Investeren in een gezonde toekomst
De Nationale Sportweek vormt een passend moment om dit initiatief te starten. Deze landelijke week staat in het teken van sport, bewegen en een actieve leefstijl voor iedereen. De nationale sportweek is van 18 t/m 27 september 2026.
“Door de motorische ontwikkeling van kinderen vroegtijdig in beeld te brengen, kunnen we samen met scholen werken aan een sterke basis voor een leven lang met plezier bewegen,” aldus Veendam Beweegt.
Wat zijn de MQ en LQ? De MQ Scan meet de algemene motorische vaardigheid van kinderen aan de hand van verschillende beweegopdrachten. De LQ-scan kijkt naar de leefstijl van kinderen. Aan de hand van vragen wordt onder meer gekeken naar onderwerpen als voeding, bewegen, dagelijkse gewoontes en schermtijd. Zo ontstaat een beeld van hoe kinderen hun dagelijkse leefstijl ervaren.
Samenwerking met alle basisscholen Alle basisscholen in de gemeente Veendam nemen deel aan het project. De metingen worden uitgevoerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs in samenwerking met Veendam Beweegt. De resultaten worden zorgvuldig verwerkt en gebruikt om het beweegonderwijs en eventuele vervolgactiviteiten nog beter af te stemmen op de behoeften van de kinderen.
Bron: Gemeente Veendam
Foto’s: Hemmo Kuiper