Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

VLAGTWEDDE, WEENDE – Op woensdag 23 september was als beginpunt voor de wandeling van WandelenWerkt weer gekozen voor MoeNieks in Weende. Hier stond om 8.45 uur de koffie met huisgemaakte koeken klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.



De naam Weende komt voor het eerst voor in een document in1474, en voor de herkomst van de naam Weende bestaan zeker twee theorieën. Volgens de eerste zou de naam zijn afgeleid van het Germaanse “withini”, dit betekent weideland. Dit zou betekenen dat het al een zeer oud gehucht is want dit woord kent al een heel vroege oorsprong. Volgens de tweede theorie is het afgeleid van wene, dit is een oud Gronings woord voor wilg.

Vanaf MoeNieks ging de wandeling via via de Ossenkampweg, één van de aangelegde ontginningswegen, richting het Liefstinghbroekbos. De naam zegt het al, een broekbos. Een broekbos is een permanent nat en plaatselijk overstroomd bos. Deze bossen komen voor in heel Europa, maar speciaal in beekdalen en veengebieden. Veel van de broekbossen zijn al verdwenen en die er nog zijn worden zwaar beschermd. Dit Liefstinghbroekbos is beroemd geworden omdat hier de zeer zeldzame Zweedse Kornoelje voorkwam. Het werd al genoemd in 1590, op 24 januari werd vanuit de goederen van Elisabeth Addinga, wie heeft er niet van gehoord, aan haar zoon Jurgen Lewe toegedeeld: : “die helffte van ’t busch mit sijne eijckelscharen gronde toebehoeren en gerechticheijden genoempt Lievestinge broeck”. Dit bos behoorde toe aan erve Liefstingh in Weende, dat voor het eerst genoemd werd op 31 juli 1474 als Levestinghus.

Later was dit bos in bezit van H.I. Schönfeld, de toenmalige voorzitter van waterschap Westerwolde. Hij had het gekocht van J.Hommes, een nazaat van de familie Liefstingh. Vanaf 1937 is het in bezit van Natuurmonumenten.

Verder ging het en we kwamen uit op de Dikke Eikweg. Hier gaf de wandelcoach Robbert Huitsing de groep de keuze om verder te gaan over de meer veilige geplaveide weg of via een wat meer avontuurlijk paadje door één van de vele houtwallen die dit gebied kent. Voor het laatste werd gekozen en niemand had het willen missen. En zo ging het richting het Metbroekbos, ook een broekbos dus, maar zonder de Natura 2000 status terwijl het Liefstinghbroekbos deze wel heeft. Voor toekenning van deze status worden de gebieden langs dezelfde, Europese, maatlat gelegd, en het ligt er maar net aan hoeveel vinkjes je krijgt.

Via t Winsel ging het toen weer richting Harpelerweg en kwamen de wandelaars weer langs de Dikke Eikweg en wel langs de plek waar tot 1975 de grootste eik van Westerwolde stond. Er waren vier volwassen mannen nodig om de stam op borsthoogte te omspannen. Dit betekent dat de omtrek ongeveer zeven meter bedroeg. Ook was er sprake van dat onder deze boom recht werd gesproken. Zodoende was er sprake van een gerichtseik. Ook was er hier een rustpunt van de processies die in de late middeleeuwen plaatsvonden en door de velden en landerijen trokken. Deze werden gehouden om Gods zegen over de vruchten en gewassen af te smeken. Op plaatsen waar pauze werd gehouden werd door de pastoor rituele handelingen verricht en werd er gezongen en gebeden. Deze plekken werden “Heilige stoel” genoemd, oftewel ” Hillige Stoule.

Van hier ging de wandeling over de Doene Esweg, waar zich ook een “Hillege Stoule” bevindt, weer richting MoeNieks. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen