N366 weer vrij na ernstig vrachtwagenongeval bij Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – De N366 bij Nieuwe Pekela is woensdagochtend rond kwart over elf weer vrijgegeven, nadat de weg urenlang dicht was door een zwaar ongeval. Rond 08.00 uur botsten daar twee vrachtwagens achter op elkaar. Daarbij raakte een chauffeur gewond.
Vanwege de ernst van de botsing kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse, waaronder de brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter.
De bestuurder van de achterste vrachtwagen raakte gewond en is na eerste zorg ter plekke overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De chauffeur van de voorste vrachtwagen bleef ongedeerd.
Beide vrachtwagens liepen bij het ongeval schade op. Vanwege de hulpverlening, de berging van de voertuigen en het politie-onderzoek naar de toedracht was de N366 ruim drie uur in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer. Rond 11.15 uur kon de weg weer worden opengesteld.