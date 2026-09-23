Wegen afgesloten tijdens Musselkanaal on Wheels op 4 oktober

MUSSELKANAAL – Musselkanaal staat op zondag 4 oktober in het teken van bijzondere voertuigen tijdens Musselkanaal on Wheels. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn in het centrum onder meer bijzondere auto’s, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, trekkers en andere opvallende voertuigen te bewonderen.
Voor het evenement worden de Marktstraat en de Technicumstraat afgesloten voor het verkeer. Beide wegen zijn op zondag 4 oktober van 07.00 tot 17.00 uur in beide richtingen niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en de aanwijzingen ter plaatse op te volgen.
Musselkanaal on Wheels vindt plaats tijdens de eerste zondag van de Winkelweek. De toegang tot het evenement is gratis. Naast de voertuigen zijn er een horecaplein, verschillende eetgelegenheden en straatartiesten. Ook is er een mascotte aanwezig en kan het publiek de kermis bezoeken.
Deelnemers maken met hun bijzondere voertuig bovendien kans op verschillende prijzen.