WK wielrennen pas in 2034 naar Groningen en Drenthe, India krijgt editie van 2032

GRONINGEN / DRENTHE – Het Wereldkampioenschap wielrennen in 2032 gaat naar Pune in India. Dat maakte de internationale wielrenunie UCI vanavond bekend op hun congres in het Canadese Montreal. Opvallend: Groningen en Drenthe krijgen de editie van 2034.
Volgens de UCI deden India en Groningen en Drenthe allebei een zeer goed bod om het WK wielrennen binnen te halen dat de wielerbond ervoor koos ook tegelijk met de toewijzing aan India bekend te maken dat Groningen en Drenthe in 2034 het evenement mogen organiseren.
Met de toewijzing is de wielerkalender voor de komende tien jaar compleet. Na Montréal (2026), Haute-Savoie (2027), Abu Dhabi (2028), Kopenhagen (2029), Brussel (2030) en Trente (2031) kiest de UCI in 2032 voor India. Twee jaar later strijkt het mondiale wielercircus hier neer in het Noorden.
Dat het bid voor 2032 is doorgeschoven naar 2034 geeft de organisatie in Groningen en Drenthe de nodige ademruimte. Achter de schermen woedde de afgelopen weken een verhit debat over de financiering van het evenement.
Om het wielrennen naar de regio te halen is namelijk een forse zak geld nodig. Het voornemen van de organiserende provincies en het Rijk om een deel van dit geld, ongeveer 20 miljoen Euro, te halen uit de pot van Nij Begun, het fonds dat is opgericht voor het herstel en de ereschuld aan het Groningse gaswinningsgebied, stuitte op weerstand in de lokale politiek. Een aantal gemeenten o.a. Pekela gaven aan te worstelen met het idee om geld uit Nij-Begun in zetten voor een commercieel evenement als het WK Wielrennen.