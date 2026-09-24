8 oktober StartFest Assen: GA! Maak werk van je toekomst!

ASSEN – Op donderdag 8 oktober is de dertiende editie van StartFest bij WPDA aan de W.A. Scholtenstraat 22 in Assen. StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland. Tussen 10:00 en 17:00 uur ben je van harte welkom om gratis binnen te lopen en je te laten inspireren door een festival vol activiteiten, ontmoetingen en nieuwe kansen.
Wat kun je verwachten?
Inspirerende workshops die je helpen bij jouw volgende stap. Praktische tips en interactieve activiteiten om jouw talent te ontdekken. Ontmoetingen met werkgevers, opleiders en organisaties uit verschillende sectoren. Leuke doe-activiteiten en volop mogelijkheden om te netwerken.
Jouw talent staat centraal
Of je nu op zoek bent naar (ander) werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of gewoon nieuwe inspiratie: StartFest draait om wat jij kunt én wilt. Niet je cv, maar jouw talent telt. Loopbaangidsen staan klaar om samen met jou te kijken naar jouw mogelijkheden. Jouw volgende stap begint op StartFest.
Meer informatie?
Bezoek www.startfest.nl/festival/assen-wpda voor standhouders, informatie en workshops. Volg StartFest op social media voor de laatste updates!
StartFest is een evenement van Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, VNO NCW MKB Noord, FNV/CNV, SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college en DNA Next in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.
Bron: Werk in Zicht