Crowdfunding gestart om historische stoomlocomotief TE-5933 weer onder stoom te brengen

STADSKANAAL – Museumspoorlijn STAR is een crowdfunding gestart om stoomlocomotief TE-5933 weer rijvaardig te maken. De organisatie wil 30.000 euro inzamelen voor de revisie van de ketel van de ruim tachtig jaar oude locomotief. De totale revisie gaat meer dan 50.000 euro kosten.
De TE-5933 is voor veel bezoekers van Museumspoorlijn STAR een bekende verschijning. De locomotief reed jarenlang met museumtreinen tussen Veendam, Stadskanaal en Musselkanaal. Sinds eind 2014 staat de locomotief echter stil. Na acht seizoenen inzet was een omvangrijke revisie noodzakelijk.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de ketel. Hoewel de geklonken ketel voor zijn leeftijd nog in goede staat verkeert, moeten verschillende onderdelen worden vervangen. Het gaat onder meer om de vlampijpen, vlambuizen en een groot aantal steunbouten. Daarnaast zijn gespecialiseerd laswerk en diverse keuringen nodig voordat de locomotief weer veilig onder stoom kan worden gebracht.
Bijzondere geschiedenis
De TE-5933 werd in 1943 gebouwd door BMAG (Schwarzkopff) in Berlijn. De locomotief kende daarna een bijzondere geschiedenis en kwam onder meer terecht in de Sovjet-Unie, Oekraïne en Duitsland. In 2006 werd de locomotief naar Stadskanaal gehaald. Een jaar later begon de TE-5933 aan haar dienst bij Museumspoorlijn STAR.
Met de huidige revisie wil de museumspoorlijn de locomotief zoveel mogelijk terugbrengen naar de uitvoering waarin zij in de jaren vijftig in Oekraïne gestationeerd was. Daarmee wordt niet alleen gewerkt aan het technisch herstel, maar ook aan het behoud van een belangrijk stuk spoorweggeschiedenis.
Onderdelen sponsoren
Om het benodigde bedrag bijeen te brengen is inmiddels de crowdfunding gestart. Liefhebbers kunnen daarbij onder meer bijdragen aan specifieke onderdelen van de ketel. Zo kan een oude steunbout, een vlampijp of zelfs een complete vlambuis worden gesponsord. Klik HIER voor meer informatie.
Het uiteindelijke doel is duidelijk: de TE-5933 moet na de revisie niet alleen bewaard blijven, maar opnieuw kunnen rijden. Daarmee moet de karakteristieke locomotief in de toekomst weer te zien, te horen en te beleven zijn tijdens ritten van Museumspoorlijn STAR
Bron: Museumspoorlijn STAR