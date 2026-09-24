Deelnemers Zonnebloem maken uitje naar  het Waschmuseum

VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE, ALTEVEER – Dinsdag 22 september hebben deelnemers van de Zonnebloem, Onstwedde, Vlagtwedde en Alteveer, het Waschmuseum in Doezum bezocht.
Na een mooie busrit door het Groningse landschap stopten ze in Kornhorn bij Het Hornhuus, waar de deelnemers na een kopje koffie de lunch gebruikten: heerlijke groentesoep en een broodje kroket.
Bij het Waschmuseum werden ze hartelijk verwelkomd en kregen ze een rondleiding. Wat een nostalgie met al die oude wasmachines van vroeger. Niet te vergelijken meer met de machine van nu. Niet alleen oude wasmachines, maar ook de toenmalige strijkijzers waren te zien. Bovendien was er een schuur met allerlei oud gereedschap en kon je ook de manier van melken zien door de jaren heen. Als afsluiting was er koffie met appelgebak.
Na een geslaagde en gezellige middag ging men weer op huis aan, waar ze rond 17:00 uur arriveerden.
Bron en foto’s: Hanneke Schaap