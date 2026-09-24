Grote schade door felle brand aan Sleedoornweg in Winschoten, kat overleden

WINSCHOTEN – Een felle brand heeft donderdagmiddag grote schade veroorzaakt aan een hoekwoning aan de Sleedoornweg in Winschoten. Het vuur ontstond in een berging en sloeg al snel over naar het woonhuis. Een kat kwam bij de brand om het leven.
De brandweer werd rond 15.20 uur gealarmeerd. Vanwege de snelle ontwikkeling van het vuur werd opgeschaald naar ‘middelbrand’, waarop meerdere eenheden uitrukten. Aan de achterzijde van de berging sloegen de vlammen bij aankomst al zichtbaar naar buiten.
Ondanks de inzet van de brandweer kon niet worden voorkomen dat de brand vanaf de berging oversloeg naar de woning. Dit heeft geleid tot grote schade aan het pand. Brandweerlieden hebben sloopwerkzaamheden moeten uitvoeren om alle achtergebleven brandhaarden te lokaliseren en af te blussen. Ook de naastgelegen woning liep rookschade op.
Om 15.41 uur gaf Veiligheidsregio Groningen het signaal ‘brand meester’ af. Verdere uitbreiding naar omliggende panden is daarmee voorkomen. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel heeft een kat, die tijdens de brand nog in het huis aanwezig was, de brand helaas niet overleefd.
Stichting Salvage is ingeschakeld om de gedupeerde bewoners te ondersteunen bij de verdere afhandeling van de schade. Over de precieze oorzaak van de brand is nog niets bekend.