GoudGoed Winschoten doet mee aan de GoudGoeie Vondst op 3 oktober

WINSCHOTEN – Op zaterdag 3 oktober viert GoudGoed de lancering van het nieuwe gezamenlijke merk met de GoudGoeie Vondst. Ook de GoudGoed-winkel in Winschoten doet mee aan de actie.
Het afgelopen jaar zijn alle kringloopwinkels van WerkPro samengebracht onder één naam en één nieuwe huisstijl: GoudGoed. Winkels die eerder onder andere namen bekendstonden, zoals Raderwerk in Friesland en Hergebruik Plus in Appingedam, heten nu allemaal GoudGoed en zijn overal aan dezelfde stijl te herkennen.
Om deze nieuwe, gezamenlijke start te vieren, wordt op 3 oktober in alle tien GoudGoed-winkels een verrassende kringloopvondst verstopt. Tussen 10.00 en 17.00 uur gebeurt dat ieder uur. De vondst wordt ingepakt in gouden cadeaupapier en verstopt in de winkel. Wie hem als eerste vindt, mag hem houden.
Voor bezoekers moet de gemeenschappelijke uitstraling vooral herkenning geven. Of je nu winkelt in Winschoten, Groningen of Friesland, overal is GoudGoed herkenbaar als sociale onderneming met aandacht voor mens en milieu.
Praktische informatie
Wat: de GoudGoeie Vondst bij GoudGoed Winschoten
Wanneer: zaterdag 3 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur
Waar: GoudGoed Winschoten, Papierbaan 60
Actie: ieder uur wordt een nieuwe kringloopvondst in gouden cadeaupapier verstopt
Over GoudGoed
GoudGoed is een kringlooporganisatie met 10 winkels in de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe. Onder het motto ‘kringloop met kansen’ zamelt GoudGoed bruikbare spullen in, sorteert en herstelt deze waar nodig en verkoopt ze in de winkels. Met de opbrengst biedt GoudGoed mensen de kans om in hun eigen tempo werkervaring op te doen. Zo werkt GoudGoed aan een toekomst voor mensen en minder verspilling. GoudGoed is onderdeel van WerkPro.
Bron: GoudGoed