Herfstfair in de Semskerk

Start met regen, later flinke zonnige perioden en droog, morgen volop zon en warmer

Donderdag In Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde start de donderdag vrij zonnig, er kan nog wel een enkel licht buitje voorkomen, maar al snel wordt het overal droog. Vanmiddag klaart het verder op en wisselen flinke zonnige perioden en vriendelijke wolken elkaar af. Met een middagtemperatuur van rond de 19°C is het heel aangenaam in Oost-Groningen. Er staat een matige noordwestenwind van 3 Bft. Vanavond verloopt vrijwel onbewolkt en droog, waarbij de wind snel sterk afneemt.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar vrijdag is het helder en droog over de streek. Doordat er vrijwel geen wind staat, kan het onder de heldere hemel flink afkoelen. De minimumtemperatuur daalt in het oosten naar een frisse 5°C en er is plaatselijk kans op het ontstaan van wat mistbanken.

Vrijdag Morgen, vrijdag 25 september, staat de regio een prachtige en zonovergoten dag te wachten. Nadat eventuele ochtendmist is opgelost, schijnt de zon overdag volop. Het blijft de hele dag droog en met een matige wind uit zuidelijke richtingen van 2 Bft loopt de temperatuur op naar een warme 20°C. Ook de avond verloopt helder, droog en rustig met nauwelijks wind boven land.

Tip van de redactie: Een heerlijke twee dagen voor buitenactiviteiten in de regio!