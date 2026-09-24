Herfstfair in de Semskerk

STADSKANAAL – Zaterdag 3 oktober wordt van 14.00 – 17.00 uur in de Semskerk de jaarlijkse herfstfair gehouden.
Vanaf 14.00 uur gaat de deur open.
Naast kramen met aantrekkelijke producten is er veel te beleven:
rad van avontuur, sjoelen en een schietbaan.
Er zijn kniepertjes te koop en spekkendikken wordt ter plekke gebakken. De rozijnenbroden van het Veenpark liggen klaar in de kraam.
Voor kinderen zijn er activiteiten en ze zijn welkom op het springkussen.
De opbrengst van de herfstfair is bestemd voor de restauratie van de toren.
Bron: Grieta Vosselman